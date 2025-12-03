Sociedad civil convoca manifestación mundial por los derechos humanos y la libertad de los presos políticos en Cuba

Cubanos en el exilio y grupos de la sociedad civil organizan una manifestación global el 10 de diciembre para exigir la liberación de presos políticos y respeto a los derechos humanos en Cuba.

Miércoles, 3 Diciembre, 2025 - 10:04

Manifestación de la comunidad cubana en el exilio (imagen de referencia) © X / @CUBADECIDE
Manifestación de la comunidad cubana en el exilio (imagen de referencia) Foto © X / @CUBADECIDE

Organizaciones del exilio cubano y grupos de la sociedad civil dentro y fuera de la isla han convocado para el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, una manifestación global para exigir la liberación de los presos políticos y el respeto a las libertades fundamentales en Cuba.

La plataforma Cuba Decide, liderada por la activista Rosa María Payá, fue una de las primeras en sumarse al llamado, difundido a través de redes sociales con el mensaje: “¡Nos vemos el 10! Apoyamos la convocatoria a manifestarnos mundialmente por los derechos humanos para los cubanos. Libertad para los presos políticos. Libertad para Cuba”.

Las manifestaciones se realizarán en distintas ciudades del mundo donde residen comunidades cubanas, como Miami, Madrid, Ciudad de México, Buenos Aires, Washington, Santiago de Chile, Berlín o Toronto, que en años anteriores han acogido actos similares. Los organizadores esperan que esta nueva jornada tenga un alcance igual o mayor al de convocatorias previas.

En Cuba, activistas independientes han expresado su intención de sumarse a la jornada, aunque en años anteriores el régimen de Miguel Díaz-Canel ha respondido con un refuerzo del cerco policial y detenciones arbitrarias para impedir manifestaciones pacíficas, según han documentado Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

Diversas organizaciones de derechos humanos, como Prisoners Defenders, mantienen que más de 1,100 personas continúan encarceladas por motivos políticos, la cifra más alta registrada en las últimas décadas.

Entre ellos hay artistas, periodistas, activistas y manifestantes del 11J, muchos condenados en juicios sumarios y sin garantías procesales.

Desde el exilio, se espera que miles de cubanos participen en marchas pacíficas frente a embajadas, consulados y plazas públicas para visibilizar la represión y exigir solidaridad internacional. Los organizadores piden vestir de blanco y portar banderas cubanas y pancartas con los nombres de los presos políticos.

En anteriores ocasiones, Rosa María Payá ha reiterado que el objetivo de estas manifestaciones es “recordarle al mundo que los cubanos seguimos luchando por nuestra libertad” y que, pese a la represión, el deseo de cambio “sigue vivo en el pueblo cubano”.

El 10 de diciembre será así una nueva jornada de unidad entre los cubanos dentro y fuera de la isla, marcada por la exigencia de justicia, libertad y derechos humanos para un pueblo que continúa resistiendo más de seis décadas de dictadura comunista.

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

