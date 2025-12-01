La Diosa estalla contra la dictadura cubana y pide salvar la vida del preso político Yosvany Rosell García

La cantante cubana La Diosa alzó su voz este fin de semana para exigir justicia por el preso político Yosvany Rosell García, quien lleva 39 días en huelga de hambre y cuya vida corre grave peligro debido a complicaciones de salud, entre ellas daños renales.
En un video compartido en sus redes sociales, la artista expresó su apoyo al prisionero y condenó al régimen cubano por mantener encarceladas a personas por pensar diferente.
“Hoy quiero alzar mi voz por Yosvany Rosell García, un preso político cubano que lleva 39 días en huelga de hambre. El único delito que cometió fue hablar, pensar diferente, denunciar la dictadura y exigir libertad, algo que debería ser un derecho, no una condena.
Yosvany ya está presentando daños renales, su vida corre peligro, y ya no se trata de política, sino de humanidad”, dijo La Diosa visiblemente conmovida.
La cantante también envió un mensaje directo al régimen cubano, al que acusó de aplastar al pueblo durante décadas.
“A la dictadura quiero dejarle un mensaje: ustedes llevan décadas aplastando al pueblo, creen que todavía pueden intimidar a todo el mundo, pero ya no engañan a nadie. La miseria, el miedo y el dolor que han sembrado los persigue donde quiera que traten de esconderse”, afirmó.
El caso de Yosvany Rosell García, preso en la prisión de Kilo 8, en Camagüey, ha despertado una creciente alarma entre activistas y organizaciones de derechos humanos, que denuncian el deterioro de su salud y la falta de atención médica adecuada.
Según informó CiberCuba, el opositor inició su huelga de hambre para exigir su liberación y denunciar las condiciones inhumanas del sistema penitenciario cubano.
La Diosa, una de las artistas cubanas más populares y críticas con el gobierno, reiteró su solidaridad con todos los presos políticos en la isla y pidió a la comunidad internacional que no permanezca en silencio ante la represión.
“Yo, como artista y como ser humano, mi apoyo es para él y para su familia, para todos los que hoy están pagando con su cuerpo lo que debería pagarse con justicia”, concluyó.
Preguntas frecuentes sobre la situación de Yosvany Rosell García y la represión en Cuba
¿Quién es Yosvany Rosell García y por qué está en huelga de hambre?
Yosvany Rosell García es un preso político cubano encarcelado por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 (11J). Actualmente, lleva más de 39 días en huelga de hambre en protesta por las condiciones inhumanas de su encarcelamiento y en demanda de su liberación. Su caso ha generado preocupación internacional debido al grave deterioro de su salud, incluyendo fallo renal.
¿Qué acciones ha tomado la comunidad internacional respecto a la situación de Yosvany Rosell García?
Organizaciones de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional, así como la Embajada de Estados Unidos en La Habana, han expresado su preocupación por la salud de Yosvany Rosell García y han exigido su liberación inmediata. La presión internacional busca visibilizar su caso y lograr una respuesta del régimen cubano ante su crítica situación de salud.
¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno cubano ante las huelgas de hambre de los presos políticos?
El régimen cubano ha mantenido silencio oficial sobre la situación de Yosvany Rosell García y otros presos políticos en huelga de hambre. A pesar de las denuncias de condiciones inhumanas, golpizas y falta de atención médica adecuada, las autoridades cubanas no han mostrado disposición para revisar sus casos ni han ofrecido soluciones a sus demandas.
¿Qué ha denunciado la esposa de Yosvany Rosell García sobre su situación actual?
Mailin Rodríguez Sánchez, esposa de Yosvany, ha denunciado que su esposo se encuentra en estado crítico y que ha sido víctima de vigilancia y hostigamiento por parte de la Seguridad del Estado cubana. Ella responsabiliza al régimen cubano por cualquier desenlace fatal y ha pedido ayuda internacional para salvar la vida de su esposo y terminar con su sufrimiento.
