Sociedad Interamericana de Prensa exige detener acusaciones del régimen cubano contra periodistas de elTOQUE

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció este lunes una “escalada de agresiones, hostigamiento y represalias” del régimen cubano contra periodistas y colaboradores del medio independiente elTOQUE, en medio de una campaña estatal que los acusa, sin pruebas, de “terrorismo financiero”, “subversión” y “guerra económica”.

El comunicado de la SIP llega después de semanas de ataques televisivos, campañas de difamación, amenazas públicas y exposiciones de datos personales realizadas por voceros oficiales, incluidos el presentador Humberto López, agentes de la Seguridad del Estado y plataformas propagandísticas como Razones de Cuba.

En los últimos días, elTOQUE denunció que el sitio estatal Razones de Cuba publicó una presunta lista de 18 directivos bajo “investigación”, acompañada de advertencias de posibles extradiciones, encarcelamiento inmediato y procesos penales si entraban a Cuba.

La lista incluye incluso personas que ya no trabajan en el medio desde hace meses o años, lo que evidencia, según la publicación, un intento de sembrar miedo y paralizar su trabajo periodístico.

El editor jefe, José Jasán Nieves, ha sido uno de los blancos principales. El 12 de noviembre, la televisión estatal reveló su dirección personal, y días antes un grupo de personas realizó un acto de repudio contra él en Ciudad de México, donde participaba en un evento cultural. Nieves advirtió que el régimen prepara una causa penal fabricada contra periodistas y colaboradores de elTOQUE.

SIP: “Esto es una violación grave a la libertad de prensa”

El presidente de la SIP, Pierre Manigault, expresó la “solidaridad total” de la organización con elTOQUE y con la prensa independiente cubana, y llamó a la comunidad internacional a “mantener la vigilancia” y exigir al gobierno cubano apego a los estándares interamericanos de libertad de expresión.

Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, exigió “el cese inmediato de toda forma de represión y difamación” y condenó la fabricación de causas penales como un mecanismo para silenciar voces críticas.

La arremetida del régimen contra elTOQUE comenzó a intensificarse el 5 de noviembre y alcanzó un nuevo pico el 13 de noviembre, cuando Humberto López acusó al medio de “terrorismo financiero”, guerra económica, “evasión fiscal” y de “manipular la tasa de cambio para deprimir el nivel de vida del cubano”.

López llegó a sugerir procesos penales y la inclusión de elTOQUE en una lista de entidades “vinculadas al terrorismo”, apoyándose en supuestas pruebas que nunca mostró.

Una semana después, Razones de Cuba emitió un programa especial presentado como una “denuncia popular”. Pero no apareció un solo ciudadano de a pie. En su lugar hablaron un coronel del MININT y un exagente encubierto, quienes repitieron el libreto del “terrorismo”, el financiamiento extranjero, las conspiraciones y la guerra mediática, sin aportar una sola evidencia verificable.

“Vamos a seguir haciendo periodismo riguroso”, responde elTOQUE

Pese a la presión, elTOQUE confirmó su compromiso con un periodismo de servicio público, sus investigaciones sobre el colapso sanitario, la crisis energética y económica del país, y lo que describen como una labor de “contrapropaganda” ante la manipulación estatal.

Mientras tanto, la SIP advierte que lo que ocurre hoy contra elTOQUE es parte de un patrón sistemático de vigilancia, confiscación de equipos, acoso a familiares y restricciones migratorias contra periodistas independientes en la isla.