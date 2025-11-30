“Pasó algo muy oscuro”: Preso del 11J José Alejandro Rodríguez Gelín cuenta su encierro

Vídeos relacionados:

Luego de 4 años de injusto encierro, el preso del 11J José Alejandro Rodríguez Gelín habló con Martí Noticias sobre su tiempo en prisión y sus aspiraciones futuras.

El joven de 26 años, que fue recluido con solo 22, en el Penitenciario de Agüica, en Matanzas, dijo que “pasó algo muy oscuro”, en referencia a un suceso relacionado con el robo de una caja de cigarros, por el que justificaron el retraso de su salida.

Natural de Jovellanos, Matanzas, Rodríguez Gelín declaró a la periodista Yaima Pardo que esperó muchas veces su liberación, pero siempre pasaba algo: me quitaron días de rebaja y eso aplazó mi salida”.

“Querían hacernos creer que éramos ‘intocables’, que nos protegían. Pero era lo contrario. Detrás de esa máscara había un instinto represivo. Incluso enviaban a presos comunes para hacernos daño”, relató sobre sus captores.

Asimismo, recordó el episodio más triste en prisión, cuando le impidieron asistir al velorio de su abuelo: “Primero me hicieron creer que me llevarían al velorio… y nunca pasó. Esa fue la mayor tortura que me hicieron”.

“Veo un pueblo en miseria espiritual, humana y económica”, opina sobre el país que ha encontrado tras su liberación.

El joven contó que poco después de salir de la cárcel un niño ofreció venderle naranjas agrias: “Ahí entendí el nivel de deterioro del país”.

Sobre el proceso lleno de irregularidades que lo llevó a prisión, Rodríguez Gelín relató que “en realidad no hubo proceso: cuando me senté ante la instrucción ya tenían todos los videos. Fui caracterizado como ‘el cabecilla’. Todo estaba decidido”.

Se trató de “una obra de teatro cuyo guion ya estaba escrito”, afirmó.

Tras su liberación, este joven de 26 años no piensa volver a los estudios puesto que siente que “abrir la puerta a la universidad es abrirle una puerta a la Seguridad del Estado para volver a montarme un caso”.

“Siguen, y están peor… Las razones están aquí, y deteriorándose”, aseguró sobre los motivos que lo llevaron a manifestarse el 11 de julio de 2021..

Rodríguez Gelín también envió un mensaje de apoyo a los presos políticos en huelga de hambre o destacó el apoyo que recibió dentro de la cárcel del también opositor Félix Navarro, a quien llamó “un padre”.

“Mi mayor aporte es mi voz, mi alma, mi pluma. Quiero una Cuba donde los cubanos se amen entre sí”, concluyó.

Su liberación

Rodríguez Gelín regresó el pasado 18 de noviembre a su hogar después de pasar cuatro años y medio en prisión por participar en las protestas pacíficas del 11 de julio de 2021.

Su madre, Meibel Gelin García, compartió en Facebook el momento de su salida, describiendo el reencuentro como un instante de alegría que llega tras años marcados por el sufrimiento, la incertidumbre, y la impotencia frente a un sistema judicial utilizado para castigar la inconformidad ciudadana.

El regreso de José Alejandro no borra lo vivido: “Hemos sufrido y llorado mucho, pero hoy Dios lo pone de nuevo entre nosotros todo un hombre maduro, firme en sus convicciones, con secuelas que solo el tiempo y nuestro amor logrará borrar”, señaló Meibel.

La madre agradeció las muestras de apoyo recibidas durante estos años, y subrayó que su felicidad no puede ser completa mientras decenas de madres cubanas continúan esperando a sus hijos aún en prisión.

“No dejaremos de pensar en las madres que hoy quisieran sentir el abrazo y la libertad de sus hijos, tampoco dejaremos de exigir la libertad de todos los presos políticos y ayudar y apoyar a los que quedan tras las rejas injustamente”, recalcó.

Una condena basada en acusaciones sin pruebas

La historia de José Alejandro resume el patrón de represión judicial que acompañó a las protestas más grandes en la dictadura cubana: cientos de jóvenes fueron acusados de delitos como atentado, instigación a delinquir o desorden público, sin que en los juicios existieran pruebas de agresión o daño alguno.

En el caso de Rodríguez Gelín, la Seguridad del Estado reconoció que el joven no cometió atentado, delito por el cual fue igualmente condenado a nueve años de cárcel, una sanción desmesurada que su familia siempre denunció como un castigo político.

En enero de 2022, los familiares de cinco detenidos de Jovellanos -entre ellos Rodríguez Gelín- denunciaron públicamente la falta de garantías jurídicas en Cuba.

Señalaron la ausencia de pruebas y la actitud de jueces y fiscales que actuaron como brazo represivo del Estado, ignorando testimonios, evidencias y derechos elementales.

La madre del joven explicó entonces que el juicio intentó presentarlo como "líder" de la manifestación del pueblo, aunque nadie pudo afirmar que convocó, organizó o dirigió la protesta.

Un estudiante al que intentaron convertir en delincuente

En octubre de 2021, Meibel Gelin García envió una carta abierta al gobernante Miguel Díaz-Canel, en la que expuso quién era realmente su hijo: no un agitador político, sino un estudiante de Español-Literatura, con problemas graves de salud y con aspiraciones de superación, como tantos jóvenes cubanos decepcionados por la realidad del país.

La carta ridiculizaba también las acusaciones de la Fiscalía, que lo presentó como un “desocupado”, pese a que el joven cursaba estudios universitarios antes de su arresto.

La madre relató que su hijo no agredió a nadie, que solo gritó consignas y pidió a otros manifestantes que no ofendieran frente al hospital ni protestaran sin protección sanitaria. Aun así, se le castigó como si fuera un criminal peligroso.

También denunció que pasó 40 días encerrado en un cuarto sin ventilación, incomunicado, y que incluso durante crisis de salud las autoridades se negaron a conceder un cambio de medida.

En esa carta, Gelin escribió palabras que hoy, con su hijo en casa, siguen siendo una acusación vigente: “Yo sí sé cómo llamar a lo que hacen con mi hijo: injusticia, represión”.