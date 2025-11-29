El primer ministro Manuel Marrero Cruz dedicó la clausura de la Cuarta Jornada Nacional de Ciberseguridad a advertir sobre el presunto “uso subversivo” de las redes sociales, a las que atribuyó intentos de agresión contra la revolución.
Acompañado por Yudi Mercedes Rodríguez Hernández, integrante del secretariado del Comité Central del Partido Comunista y jefa de su departamento de Atención a los Servicios, el jefe de Gobierno volvió a situar el debate digital dentro del marco de “amenazas” externas, reflejó un reporte de la televisión estatal.
El primer ministro afirmó que el evento se desarrolló en “condiciones excepcionales” por el recrudecimiento del embargo y el impacto del huracán Melisa, y colocó ambos factores como telón de fondo de su llamado a “enfrentar las noticias falsas que a diario se generan”.
Según Marrero, elevar la cultura de la población para identificar riesgos debe convertirse en parte esencial del comportamiento ciudadano.
Insistió en que el Estado y el Gobierno prestan una “especial atención” a la ciberseguridad y que confía en la preparación de los participantes del encuentro para garantizar un uso “seguro y responsable” de las tecnologías digitales.
Durante el acto de cierre, la relatora general del evento destacó la presentación de 34 ponencias y la discusión de soluciones tecnológicas y buenas prácticas orientadas a reforzar la defensa del espacio digital de la nación.
La intervención de Marrero reforzó la línea oficial de convertir cualquier contenido crítico en expresión de hostilidad política, al tiempo que apuntala el discurso gubernamental sobre la necesidad de un control creciente del entorno digital en Cuba.
El gobierno cubano ha lanzado una agresiva campaña de difamación contra medios y periodistas independientes, utilizando su aparato propagandístico estatal para criminalizar el ejercicio del periodismo libre.
El 26 de noviembre un artículo del portal oficialista Cubadebate identificó 30 cuentas en redes sociales como parte de una supuesta “guerra cognitiva organizada por la ultraderecha internacional”, mensaje amplificado por el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, medios oficiales como Granma y el programa “Razones de Cuba” del vocero Humberto López.
El medio digital elTOQUE se ha convertido en el blanco principal, entre otros elementos, por publicar la Tasa Representativa del Mercado Informal que evidencia el fracaso económico del régimen y su incapacidad para crear un mercado oficial, ordenado y transparente para la compra y venta de divisas.
“Razones de Cuba” publicó fichas personales de 18 supuestos “directivos” del medio con fotografías y datos, acusándolos de “mercenarios” y amenazándolos con investigaciones penales, posible extradición y encarcelamiento.
La estrategia busca equiparar periodismo con traición a la patria usando etiquetas como “terroristas mediáticos” y “ultraderecha internacional”, recordando la Primavera Negra de 2003 cuando 27 comunicadores fueron encarcelados.
CiberCuba, también mencionado en los ataques, rechazó las acusaciones afirmando que “denunciar la represión, el hambre y la desigualdad no es ultraderecha; es resistencia contra la dictadura”.
El medio reafirmó que el periodismo independiente es un servicio público y continuará informando sobre la realidad que el régimen intenta ocultar mediante linchamientos mediáticos digitales que buscan crear un clima de miedo para justificar su fracaso político y económico.
Preguntas Frecuentes sobre el Control de Redes Sociales en Cuba y la Represión a la Prensa Independiente
¿Por qué el gobierno cubano considera subversivas a las redes sociales?
El gobierno cubano considera subversivas a las redes sociales porque las percibe como plataformas para la expresión de críticas y disenso contra el régimen. Durante la Cuarta Jornada Nacional de Ciberseguridad, el primer ministro Manuel Marrero Cruz advirtió sobre el "uso subversivo" de estas plataformas, vinculándolas a intentos de agresión contra la revolución. Las redes sociales han sido vistas como una amenaza externa, especialmente por el papel que jugaron en las protestas del 11 de julio de 2021.
¿Cómo responde el gobierno cubano al periodismo independiente?
El gobierno cubano responde al periodismo independiente con una agresiva campaña de difamación y criminalización. Utiliza su aparato propagandístico estatal para atacar a medios y periodistas que critican al régimen. Ejemplos de esto son las amenazas de investigaciones penales y la exposición de datos personales de periodistas de medios como elTOQUE y CiberCuba, acusándolos de "mercenarios" y "terroristas mediáticos".
¿Qué medidas toma el gobierno cubano para controlar el entorno digital?
El gobierno cubano toma medidas como reforzar la ciberseguridad y promover la identificación de supuestas amenazas en el entorno digital. Durante eventos oficiales, como la Jornada Nacional de Ciberseguridad, se discuten soluciones tecnológicas y buenas prácticas para "defender" el espacio digital. Además, el gobierno ha incrementado el uso de cuentas de funcionarios y bots para contrarrestar las críticas en redes sociales.
¿Qué consecuencias enfrentan en Cuba los activistas críticos del gobierno en redes sociales?
Los activistas críticos del gobierno cubano en redes sociales enfrentan consecuencias como multas, advertencias y penas de cárcel. Ejemplos recientes incluyen la solicitud de una pena de 10 años de prisión para Alexander Verdecia Rodríguez por publicar críticas al gobierno en redes sociales. Estas acciones buscan crear un clima de miedo y silenciar voces disidentes.
