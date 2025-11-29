Marrero Cruz carga contra los cubanos que utilizan las redes sociales y los acusa de “subversivos”

El gobierno cubano ha lanzado una agresiva campaña de difamación contra medios y periodistas independientes

El primer ministro Manuel Marrero Cruz dedicó la clausura de la Cuarta Jornada Nacional de Ciberseguridad a advertir sobre el presunto “uso subversivo” de las redes sociales, a las que atribuyó intentos de agresión contra la revolución.

Acompañado por Yudi Mercedes Rodríguez Hernández, integrante del secretariado del Comité Central del Partido Comunista y jefa de su departamento de Atención a los Servicios, el jefe de Gobierno volvió a situar el debate digital dentro del marco de “amenazas” externas, reflejó un reporte de la televisión estatal.

El primer ministro afirmó que el evento se desarrolló en “condiciones excepcionales” por el recrudecimiento del embargo y el impacto del huracán Melisa, y colocó ambos factores como telón de fondo de su llamado a “enfrentar las noticias falsas que a diario se generan”.

Según Marrero, elevar la cultura de la población para identificar riesgos debe convertirse en parte esencial del comportamiento ciudadano.

Insistió en que el Estado y el Gobierno prestan una “especial atención” a la ciberseguridad y que confía en la preparación de los participantes del encuentro para garantizar un uso “seguro y responsable” de las tecnologías digitales.

Durante el acto de cierre, la relatora general del evento destacó la presentación de 34 ponencias y la discusión de soluciones tecnológicas y buenas prácticas orientadas a reforzar la defensa del espacio digital de la nación.

Lo más leído hoy:

La intervención de Marrero reforzó la línea oficial de convertir cualquier contenido crítico en expresión de hostilidad política, al tiempo que apuntala el discurso gubernamental sobre la necesidad de un control creciente del entorno digital en Cuba.

El gobierno cubano ha lanzado una agresiva campaña de difamación contra medios y periodistas independientes, utilizando su aparato propagandístico estatal para criminalizar el ejercicio del periodismo libre.

El 26 de noviembre un artículo del portal oficialista Cubadebate identificó 30 cuentas en redes sociales como parte de una supuesta “guerra cognitiva organizada por la ultraderecha internacional”, mensaje amplificado por el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, medios oficiales como Granma y el programa “Razones de Cuba” del vocero Humberto López.

El medio digital elTOQUE se ha convertido en el blanco principal, entre otros elementos, por publicar la Tasa Representativa del Mercado Informal que evidencia el fracaso económico del régimen y su incapacidad para crear un mercado oficial, ordenado y transparente para la compra y venta de divisas.

“Razones de Cuba” publicó fichas personales de 18 supuestos “directivos” del medio con fotografías y datos, acusándolos de “mercenarios” y amenazándolos con investigaciones penales, posible extradición y encarcelamiento.

La estrategia busca equiparar periodismo con traición a la patria usando etiquetas como “terroristas mediáticos” y “ultraderecha internacional”, recordando la Primavera Negra de 2003 cuando 27 comunicadores fueron encarcelados.

CiberCuba, también mencionado en los ataques, rechazó las acusaciones afirmando que “denunciar la represión, el hambre y la desigualdad no es ultraderecha; es resistencia contra la dictadura”.

El medio reafirmó que el periodismo independiente es un servicio público y continuará informando sobre la realidad que el régimen intenta ocultar mediante linchamientos mediáticos digitales que buscan crear un clima de miedo para justificar su fracaso político y económico.