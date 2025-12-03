“Han acabado con Cuba”: Cineasta retrata el país destruido por el régimen

Vídeos relacionados:

El cineasta cubano Carlos Díaz Lechuga publicó un duro mensaje en redes sociales en el que aseguró que en Cuba “han acabado con” el país y describió un panorama de colapso de servicios básicos, deterioro social y empobrecimiento, que atribuyó directamente al régimen.

En su texto, el realizador retrató una isla “enferma”, con “el sistema eléctrico caído”, “miles de puntos… sin agua”, “higiene 0”, “nada que comer” y precios “por las nubes” frente a salarios que “dan risa”.

En la publicación, Díaz Lechuga insistió en que la vida cotidiana se ha vuelto insostenible por la combinación de escasez, deterioro de infraestructuras y una economía que —según su criterio— castiga a la población.

“El país dolarizado y la gente ganando en pesos”, escribió, antes de denunciar que “todas las familias de Cuba” están “rotas, divididas” y que no existe “justicia real”.

Captura de Facebook

También afirmó que las cárceles estarían llenas de personas “por el simple hecho de pensar lo que es correcto pensar”, y describió una “dignidad borrada” por la permanencia de la cúpula en el poder.

El cineasta llevó su crítica al plano político al responsabilizar a “una familia” que, según él, “no quiere soltar el poder” y al afirmar que todo ocurre “por dinero”.

En el tramo más visceral de su mensaje, sostuvo que mientras “todo un pueblo” está “destruido”, la cúpula se permite lujos: “la familia Castro y Díaz Canel vayan en jet privado, compren relojes y zapatillas de la alta sociedad”.

Cerró con una imagen simbólica del castrismo como un duelo interminable: “Fidel murió y el velorio se alarga y alarga…”.

El pronunciamiento de Díaz Lechuga aparece en un contexto de creciente presión y debate público en redes sobre la crisis nacional y el papel de figuras culturales que cuestionan las prioridades del régimen.

En el mismo contexto, una reciente polémica tuvo como protagonista al actor Luis Alberto García, quien respondió a una usuaria que intentó descalificar su opinión por no ser “hombre de ciencia o tecnología”, tras críticas del artista a marchas políticas en medio de apagones y escasez.

Esa discusión reavivó un intercambio sobre el derecho de los creadores a opinar y sobre el costo social de la crisis que vive la población.

Sus publicaciones más recientes, en las que lamenta la falta de empatía de las autoridades frente a la crisis sanitaria y energética, acumulan cientos de comentarios de apoyo, aunque también ataques de usuarios afines al gobierno.