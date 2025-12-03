“Han acabado con Cuba”: Cineasta retrata el país destruido por el régimen

Vídeos relacionados:
El cineasta cubano Carlos Díaz Lechuga publicó un duro mensaje en redes sociales en el que aseguró que en Cuba “han acabado con” el país y describió un panorama de colapso de servicios básicos, deterioro social y empobrecimiento, que atribuyó directamente al régimen.
En su texto, el realizador retrató una isla “enferma”, con “el sistema eléctrico caído”, “miles de puntos… sin agua”, “higiene 0”, “nada que comer” y precios “por las nubes” frente a salarios que “dan risa”.
En la publicación, Díaz Lechuga insistió en que la vida cotidiana se ha vuelto insostenible por la combinación de escasez, deterioro de infraestructuras y una economía que —según su criterio— castiga a la población.
“El país dolarizado y la gente ganando en pesos”, escribió, antes de denunciar que “todas las familias de Cuba” están “rotas, divididas” y que no existe “justicia real”.
También afirmó que las cárceles estarían llenas de personas “por el simple hecho de pensar lo que es correcto pensar”, y describió una “dignidad borrada” por la permanencia de la cúpula en el poder.
El cineasta llevó su crítica al plano político al responsabilizar a “una familia” que, según él, “no quiere soltar el poder” y al afirmar que todo ocurre “por dinero”.
En el tramo más visceral de su mensaje, sostuvo que mientras “todo un pueblo” está “destruido”, la cúpula se permite lujos: “la familia Castro y Díaz Canel vayan en jet privado, compren relojes y zapatillas de la alta sociedad”.
Cerró con una imagen simbólica del castrismo como un duelo interminable: “Fidel murió y el velorio se alarga y alarga…”.
El pronunciamiento de Díaz Lechuga aparece en un contexto de creciente presión y debate público en redes sobre la crisis nacional y el papel de figuras culturales que cuestionan las prioridades del régimen.
En el mismo contexto, una reciente polémica tuvo como protagonista al actor Luis Alberto García, quien respondió a una usuaria que intentó descalificar su opinión por no ser “hombre de ciencia o tecnología”, tras críticas del artista a marchas políticas en medio de apagones y escasez.
Esa discusión reavivó un intercambio sobre el derecho de los creadores a opinar y sobre el costo social de la crisis que vive la población.
Sus publicaciones más recientes, en las que lamenta la falta de empatía de las autoridades frente a la crisis sanitaria y energética, acumulan cientos de comentarios de apoyo, aunque también ataques de usuarios afines al gobierno.
Preguntas frecuentes sobre la crisis en Cuba y su impacto social
¿Cuál es la situación actual en Cuba según el cineasta Carlos Díaz Lechuga?
Carlos Díaz Lechuga describe a Cuba como un país en colapso, con servicios básicos derrumbados, escasez de alimentos, precios elevados, e infraestructuras deterioradas. Atribuye la situación al régimen, señalando que la vida cotidiana se ha vuelto insostenible debido a la economía y la escasez.
¿Qué críticas realiza Díaz Lechuga al gobierno cubano?
El cineasta critica la permanencia de la cúpula en el poder, mencionando que una familia se aferra al control por intereses económicos mientras la población sufre. También denuncia la falta de justicia y el encarcelamiento de personas por pensar diferente.
¿Cómo responde la población cubana a las declaraciones del gobierno sobre la crisis?
La respuesta popular ha sido de indignación y rechazo. Muchos critican que el gobierno no asume su responsabilidad en el colapso de los servicios públicos y la pobreza, y expresan su frustración en redes sociales, reclamando cambios y soluciones reales a los problemas del país.
¿Qué simboliza la figura de Fidel Castro en la actualidad cubana según el contexto?
La figura de Fidel Castro es utilizada por el gobierno como un símbolo ideológico, pero muchos ciudadanos y analistas critican su legado como el origen de la crisis estructural que vive Cuba. Se considera que el uso constante de su figura refleja una falta de liderazgo y soluciones actuales.
¿Qué impacto tiene la crisis en los ciudadanos cubanos de a pie?
La crisis afecta gravemente a los ciudadanos, quienes enfrentan escasez de alimentos, apagones prolongados, y un colapso del sistema sanitario. Esto ha llevado a un aumento de la pobreza y a un éxodo migratorio, mientras el gobierno no ofrece soluciones concretas.
