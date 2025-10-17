"Este archipiélago es mío": Luis Alberto García responde a quien lo acusó de “no haber hecho nada por Cuba”

Vídeos relacionados:

El reconocido actor cubano Luis Alberto García respondió con firmeza a una internauta que lo acusó de “no haber hecho nada por Cuba” y de “no ser un hombre de ciencia o tecnología”, luego de que el artista publicara un comentario crítico sobre las marchas políticas convocadas por el régimen en plena crisis nacional.

“Gaza y Caracas no deberían estar antes que Matanzas y Cárdenas. ¿Verdad?”, había escrito García días atrás en su perfil de Facebook, cuestionando las movilizaciones de apoyo a gobiernos extranjeros mientras el país atraviesa apagones, brotes epidémicos y escasez de alimentos y medicamentos.

Publicación en Facebook

Su comentario generó decenas de reacciones, entre ellas la de una usuaria que le recriminó no tener “criterios de peso” por ser artista y no científico. “Los artistas tienen desarrollado el hemisferio derecho, pero el izquierdo, el de la lógica y la inteligencia, no. No son de peso sus criterios”, escribió la mujer, agregando que García “no ha hecho nada por el país”.

Pero el protagonista de filmes como Clandestinos respondió con un extenso texto titulado “God save the ‘Queen’”, en el que defendió su trayectoria, reivindicó el papel de los artistas en la sociedad y recordó su paso por la Escuela Vocacional Vladimir Ilich Lenin, de la que pidió la baja porque no le permitían estudiar arte.

Comentario de la usuaria de Facebook

“Me preguntaron en varias ocasiones si de veras prefería dedicar mi vida a ser PAYASO y no CIENTÍFICO. Son prejuicios que están enraizados, lastimosamente, en buena parte de nuestro pueblo”, escribió el actor.

García explicó que, tras dejar la Lenin, completó sus estudios preuniversitarios en El Cerro y luego ingresó al Instituto Superior de Arte (ISA), donde se graduó “con honores” de una carrera universitaria.

“Desde mucho antes de graduarme y hasta el sol de hoy ha sido un honor poner la gotica de talento que me tocó en la repartición al servicio del audiovisual y las artes escénicas del país en que nací”, afirmó.

En un tono entre irónico y desafiante, el actor se burló de la idea de que los artistas carecen de inteligencia lógica: “Ya estoy resolviendo cita con un neurólogo. Y luego, al siquiatra. ¿Este defecto de los artistas es congénito o personas como usted deciden quiénes se salvan de padecerlo?”.

Finalmente, García cerró su mensaje con una frase que resonó entre sus seguidores: “Desde mi hemisferio siniestro envío su parecer a las entretelas arriba mencionadas. No es usted la reina del pensamiento. Seguiré opinando lo que creo porque este archipiélago es mío.”

García, considerado uno de los actores más respetados del cine y el teatro cubanos, se ha convertido en una voz crítica del régimen en los últimos años. A través de sus redes sociales ha cuestionado la censura, la precariedad de los servicios públicos y el uso político de la cultura.

Sus publicaciones más recientes, en las que lamenta la falta de empatía de las autoridades frente a la crisis sanitaria y energética, acumulan cientos de comentarios de apoyo, aunque también ataques de usuarios afines al gobierno.

“Sería más patriótico dedicar la tribuna o la marcha a los enfermos y fallecidos por los virus en Matanzas”, escribió en otra publicación. “El país se cae a pedazos y ellos siguen haciendo desfiles”.

El comentario fue interpretado como una crítica directa a las recientes “tribunas antimperialistas” organizadas por el Partido Comunista de Cuba, en las que miles de trabajadores son movilizados para expresar apoyo a gobiernos aliados como Palestina y Venezuela, mientras gran parte del país sufre apagones y falta de agua.

Pese a su tono mordaz, García mantiene en sus mensajes una defensa del derecho a la libre opinión y una postura abiertamente cubana. “No me fui, sigo aquí”, ha dicho en varias entrevistas, insistiendo en que su permanencia en la isla no significa silencio ni complicidad.