EE.UU. lanza advertencia a extranjeros: Serán deportados quienes excedan su permiso de estadía

El gobierno de Estados Unidos envió una advertencia directa a los extranjeros que han excedido el tiempo permitido de estadía, subrayando que serán identificados y expulsados.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), a través de su cuenta oficial en X, instó a quienes estén "fuera de estatus" a utilizar la herramienta de autodeportación voluntaria.

"Es posible que haya ingresado legalmente a EE.UU. para una visita temporal, pero si se queda más tiempo del permitido, será identificado y expulsado. Si ha sobrepasado el tiempo permitido, utilice la aplicación CBP Home para autodeportarse", subrayó.

Por su parte, la Casa Blanca respaldó públicamente la postura, escribiendo en X: "¡LAS DEPORTACIONES MASIVAS CONTINUARÁN!".

Autodeportación con boleto gratis, condonación de multas y un bono de salida

En su página web, USCIS recordó el programa "Proyecto Regreso a Casa", una iniciativa del Departamento de Seguridad Nacional que promueve la autodeportación mediante la aplicación móvil CBP Home.

Según la explicación oficial, los extranjeros que se encuentren ilegalmente en el país podrán iniciar un proceso simplificado para regresar a su nación de origen.

Quienes usen la aplicación recibirán un boleto de avión gratuito, un bono de salida de 1,000 dólares al llegar a su país y la condonación de multas relacionadas con la estadía ilegal. Tras subir sus datos, funcionarios del DHS los contactarán.

La agencia aclaró que la opción de salida autónoma está disponible para quienes hayan perdido su estatus temporal por revocación.

Pausa migratoria, revisiones masivas y nuevas restricciones bajo la administración Trump

El anuncio ocurre en un contexto de endurecimiento migratorio sin precedentes.

Esta semana la administración de Donald Trump pausó todas las solicitudes de inmigración de ciudadanos de 19 países restringidos, incluidos Cuba, Irán, Sudán, Eritrea, Haití, Somalia y Venezuela.

La suspensión afecta la tramitación de tarjetas de residencia, solicitudes de ciudadanía y procesos de asilo, y ha provocado cancelaciones de entrevistas y ceremonias de naturalización en varias ciudades.

Abogados migratorios reportaron casos de venezolanos, iraníes y otros afectados que acudieron a sus citas y fueron informados de cancelaciones sin explicación.

"Todo se ha detenido. Es como un embotellamiento y solo va a empeorar", declaró la abogada Ana María Schwartz. Otra especialista, Elissa J. Taub, confirmó que incluso residentes permanentes listos para naturalizarse han visto sus ceremonias anuladas.

La decisión fue enmarcada por las autoridades como una revisión de seguridad tras incidentes recientes, incluido el tiroteo en Washington en el que estuvo involucrado un solicitante de asilo afgano.

USCIS ordena suspensión total de asilos, residencias y naturalizaciones para 19 países

El 2 de diciembre, USCIS emitió el memorando PM-602-0192, que ordena la retención inmediata de todos los procesos de asilo (I-589), residencia (I-485), renovaciones de green card, retiros de condiciones, autorizaciones de viaje y solicitudes de naturalización presentadas por ciudadanos de los 19 países catalogados como "de alto riesgo".

La medida se basa en la Proclamación Presidencial 10949, firmada por Donald Trump el 4 de junio de 2025.

La orden no solo paraliza los casos pendientes: también exige una revisión exhaustiva de los beneficios ya aprobados, incluidas residencias permanentes concedidas desde el 20 de enero de 2021.

Todos esos solicitantes deberán someterse a nuevas entrevistas, sin excepciones, para evaluar vínculos con actividades criminales o terroristas. Los funcionarios deberán verificar si los extranjeros aparecen en el Terrorist Screening Dataset (TSDS) y aplicar criterios de inadmisibilidad contemplados en la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

Según el documento, la revisión responde a dos casos recientes: Nasir Ahmad Tawhedi, condenado por planear un ataque terrorista para el Día de las Elecciones de 2024, y Rahmanullah Lakanwal, sospechoso del ataque en Washington donde murieron miembros de la Guardia Nacional. Ambos ingresaron al país bajo programas humanitarios.

El memorando advierte que la suspensión seguirá vigente hasta nueva orden y que cualquier excepción requerirá aprobación de la Oficina de Políticas y Estrategia de USCIS.

Impacto directo para cubanos, venezolanos y otros países de la región

La medida afecta a solicitantes de países incluidos en la lista de prohibición de viaje del presidente Trump.

Entre las consecuencias ya visibles están cancelaciones de naturalizaciones, congelación de visas y una nueva ronda de inestabilidad para inmigrantes del Caribe y América Latina.

Desde junio, Estados Unidos suspendió visas de turismo, negocios, estudio e intercambio para cubanos, lo que se suma al actual freno de asilos y residencias.

El portavoz de USCIS, Matthew Tragesser, reiteró la postura del Gobierno: "La ciudadanía es un privilegio, no un derecho".

USCIS indicó que elaborará en 90 días una lista prioritaria de casos que podrían ser llamados a reentrevistas, sometidos a revisión adicional o referidos a ICE.

La agencia fue tajante: "Nada está fuera de la mesa hasta que cada extranjero sea evaluado al máximo grado posible".

Revisión de todas las Green Cards otorgadas desde 2021

A finales de noviembre, el director de USCIS, Joseph B. Edlow, anunció que, por orden directa del presidente, se llevará a cabo una reevaluación rigurosa y completa de todas las green cards emitidas a extranjeros provenientes de países de preocupación.

Edlow declaró en X: "La protección de este país y del pueblo estadounidense sigue siendo prioritaria. La seguridad de Estados Unidos no es negociable".

El Gobierno también ordenó una revisión de todos los refugiados admitidos durante la administración Biden y alertó sobre un posible endurecimiento adicional en la concesión de estatus migratorios como asilo, parole y residencia.

Un cambio de paradigma migratorio

Las medidas combinadas -autodeportación con incentivos, revisiones masivas, suspensión de beneficios, reentrevistas obligatorias y restricciones de visas- configuran una transformación profunda en la política migratoria estadounidense.

Más de 1,5 millones de solicitantes de asilo y decenas de miles de residentes permanentes podrían enfrentar demoras, reevaluaciones o pérdida de beneficios.

En medio de esta reconfiguración, el mensaje del Gobierno es inequívoco: quien exceda su estadía o provenga de países bajo vigilancia estricta no tendrá margen de error y podría ser deportado, ya sea por vía tradicional o mediante el mecanismo voluntario promovido por el DHS.