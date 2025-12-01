Donald Trump: “Tenemos que sacar a la gente mala de nuestro país, y rápido”

Vídeos relacionados:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que su administración continuará actuando con firmeza frente a las amenazas internas y los extranjeros que representen un peligro para el país.

En un mensaje difundido en su red social Truth Social, el mandatario escribió: “Tenemos que sacar a la gente mala de nuestro país, y rápido”.

Captura Truth Social / Donald J. Trump

“Lo que la Administración Biden, y una elección amañada, le hicieron a Estados Unidos de América nunca debe olvidarse. ¡Hagamos que América vuelva a ser grande!”, subrayó el polémico mensaje.

El comentario refuerza la línea dura de Trump en materia migratoria y de seguridad nacional, temas que han sido pilares de su gestión desde su regreso a la Casa Blanca.

El presidente ha insistido en que su prioridad es proteger a los ciudadanos estadounidenses y garantizar el cumplimiento de las leyes fronterizas.

Lo más leído hoy:

En semanas recientes, Trump ha intensificado su discurso contra las políticas migratorias aplicadas durante el mandato de Joe Biden, a las que responsabiliza del incremento de delitos y del ingreso irregular de personas al país.

Además, el presidente ha reiterado que su gobierno “no tolerará” la presencia de criminales extranjeros o grupos vinculados al narcotráfico, en línea con las recientes operaciones militares en el Caribe contra organizaciones calificadas como narco-terroristas.

Con su mensaje, Trump busca reafirmar su compromiso con la seguridad nacional y su lema de campaña “Make America Great Again” (Hagamos que América vuelva a ser grande), centrado en la recuperación económica, la protección de las fronteras y la restauración del orden interno.

La declaración de Trump se enmarca en una ofensiva política que busca consolidar el poder ejecutivo y desmantelar políticas previas. Su administración reafirmó recientemente que el presidente puede emitir órdenes con fuerza de ley en temas de migración y seguridad, sin necesidad de aprobación legislativa inmediata.

En esa línea, Trump anuló todas las órdenes ejecutivas firmadas por Joe Biden, incluidas aquellas relacionadas con asilo, protección a inmigrantes y regulaciones climáticas. La medida fue presentada como parte de una agenda de “restauración institucional”.

Las decisiones más recientes también incluyen efectos inmediatos para migrantes. Estados Unidos suspendió las resoluciones de asilo tras un atentado atribuido a un extranjero sin estatus regular, reforzando la narrativa del gobierno sobre los riesgos asociados a la inmigración no controlada.

Además, Trump anunció que retirará la ciudadanía a inmigrantes naturalizados que, según sus palabras, “hayan mentido en sus procesos de ingreso”, abriendo la puerta a revisiones masivas y posibles deportaciones bajo criterios ampliados.