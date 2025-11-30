Cubano pide ayuda para llegar a EE.UU. antes de la operación de su hija: “Esperamos un milagro”

El cubano Deivy Alemán Oropesa pidió ayuda este domingo para poder regresar a Estados Unidos antes de la operación cardíaca de su hija pequeña, que podría realizarse a partir de abril de 2026.

“Esperamos un milagro que nos permita estar juntos en ese momento tan duro”, dijo el joven en un video difundido por su esposa.

La publicación fue realizada en Facebook por Yisel Miguel Sarduy, ciudadana estadounidense y esposa de Alemán, quien escribió: “Dios mediante y alguien nos ayude para que mi esposo pueda estar de regreso antes de la cirugía de nuestra hija”.

En el video, Alemán expresó su preocupación desde Cuba por el estado de salud de su niña.

“Ella tuvo cita con su cardiólogo hace varios días y todo está estable, pero le dijeron a mi esposa que para el próximo año le van a empezar a hacer las pruebas para su próxima cirugía. Lo que más nos preocupa es que yo no esté allá con ella, que no tengan mi apoyo como en la cirugía anterior. Esperamos un milagro que agilice el proceso de nosotros y poder estar juntos”, dijo afligido.

El caso de esta familia cubana dio un giro esperanzador hace unos días cuando el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) solicitó a Yisel evidencias adicionales sobre su matrimonio, un paso clave en el proceso de reunificación familiar.

Lo más leído hoy:

Alemán, quien residía legalmente en Estados Unidos bajo supervisión migratoria, decidió en septiembre abandonar el país de manera voluntaria tras recibir una orden de salida del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La decisión lo obligó a separarse de su esposa y de su hija de dos años, que ya ha sido sometida a dos cirugías a corazón abierto.

“Lo que más me duele es dejar a la niña… ella está pendiente de otra cirugía y eso es lo que más me preocupa”, dijo entonces el cubano antes de regresar a la isla, con la esperanza de poder reunirse pronto con su familia.

Según explicó su esposa, el proceso migratorio continúa abierto y cuentan con apoyo legal para solicitar una reconsideración por razones humanitarias.

“Estamos avanzando, tengo fe en que algo bueno pase y que él pueda estar aquí antes de la operación”, afirmó Yisel en declaraciones difundidas por Univisión.

Mientras tanto, la comunidad cubana en Estados Unidos mantiene activa una campaña en GoFundMe para ayudar a Yisel a cubrir los gastos del hogar y el cuidado de su hija durante el proceso médico.

Con esperanza y fe, la familia aguarda una respuesta que permita a Deivy regresar a tiempo para acompañar a su pequeña en el momento más difícil de sus vidas.