Cerveza a cambio de deportaciones: El polémico anuncio de un bar que aplaude las redadas de ICE

En plena ola de redadas masivas del ICE, cuando miles de migrantes viven con el miedo metido constante y el teléfono pegado a la mano por si toca avisar a familiares, un bar de Idaho decidió convertir ese sufrimiento en ganancia y espectáculo.
El Old State Saloon, en la ciudad de Eagle, ofrece “cerveza gratis durante un mes” a quienes ayuden a identificar y deportar a inmigrantes. Una promoción que muchos en redes han calificado como “depravada”, “inhumana” y “una provocación directa al dolor de miles de familias”.
La oferta, publicada primero en X, asegura que cualquier persona que provea fotos, videos o información que lleve a una detención tendrá acceso ilimitado a cerveza. Y si la delación consigue varias deportaciones, la recompensa podría incluso ampliarse.
Mientras este bar celebra la cacería, en Nueva Orleans, 200 agentes federales se preparan para un nuevo megaoperativo. En Nueva York, 15 manifestantes fueron detenidos el fin de semana por intentar frenar un convoy del ICE. En medio de esa tensión, la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, advierte que “no van a parar” y que “no permitirán que esto continúe”, reforzando el clima de persecución.
En redes, varios usuarios denunciaron que la campaña del bar banaliza el trauma de familias que huyen de dictaduras, crisis económicas o violencia. “Convertir la deportación de un ser humano en un juego con premio es cruzar una línea moral”, escribió un usuario, mientras otros comparaban la propuesta con prácticas de delación propias de regímenes represivos.
El Departamento de Seguridad Nacional reaccionó con sorpresa al anuncio, pero el bar respondió animando a “deportarlos a todos”, avivando una retórica que ha encendido aún más la indignación.
Al menos una persona ya cobró la promoción, según confirmó el propio establecimiento. Y un usuario en X incluso pidió crear una “tabla de clasificación” para coronar al “Deportador del Año”, un gesto que muchos consideran una señal escalofriante de cómo se está normalizando la persecución.
La oferta llega justo cuando la Casa Blanca anunció la paralización de solicitudes de asilo de 19 países, en un intento de reducir aún más las vías legales para quienes buscan refugio. Para muchos migrantes, incluidos miles de cubanos, la situación se vuelve cada día más incierta.
Preguntas frecuentes sobre la polémica promoción de deportaciones a cambio de cerveza
¿Qué ofrece la promoción del Old State Saloon en Idaho?
El Old State Saloon ofrece "cerveza gratis durante un mes" a quienes ayuden a identificar y deportar a inmigrantes indocumentados. Esta oferta se ha publicado en redes sociales y ha generado una fuerte reacción negativa por considerar que trivializa el sufrimiento de los migrantes y sus familias.
¿Cuál ha sido la reacción de las redes sociales ante esta promoción?
En las redes sociales, la promoción ha sido calificada como "depravada", "inhumana" y una "provocación directa al dolor de miles de familias". Usuarios han denunciado que convierte un tema serio en un juego y que incita a la delación, comparándolo con prácticas de regímenes represivos.
¿Cómo se relaciona esta promoción con las políticas migratorias actuales de EE.UU.?
La promoción del bar ocurre en un contexto de intensificación de las redadas y deportaciones en Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha lanzado campañas para incentivar la denuncia de inmigrantes indocumentados, y el gobierno ha endurecido las políticas migratorias, limitando las vías legales para los solicitantes de asilo.
¿Cuál ha sido la respuesta del Departamento de Seguridad Nacional ante la promoción del Old State Saloon?
El Departamento de Seguridad Nacional reaccionó con sorpresa al anuncio del bar. Sin embargo, la promoción del Old State Saloon continúa, lo que ha avivado aún más la indignación pública y la retórica en torno a la persecución de inmigrantes.
