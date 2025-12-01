Cerveza a cambio de deportaciones: El polémico anuncio de un bar que aplaude las redadas de ICE

Vídeos relacionados:

En plena ola de redadas masivas del ICE, cuando miles de migrantes viven con el miedo metido constante y el teléfono pegado a la mano por si toca avisar a familiares, un bar de Idaho decidió convertir ese sufrimiento en ganancia y espectáculo.

El Old State Saloon, en la ciudad de Eagle, ofrece “cerveza gratis durante un mes” a quienes ayuden a identificar y deportar a inmigrantes. Una promoción que muchos en redes han calificado como “depravada”, “inhumana” y “una provocación directa al dolor de miles de familias”.

La oferta, publicada primero en X, asegura que cualquier persona que provea fotos, videos o información que lleve a una detención tendrá acceso ilimitado a cerveza. Y si la delación consigue varias deportaciones, la recompensa podría incluso ampliarse.

Mientras este bar celebra la cacería, en Nueva Orleans, 200 agentes federales se preparan para un nuevo megaoperativo. En Nueva York, 15 manifestantes fueron detenidos el fin de semana por intentar frenar un convoy del ICE. En medio de esa tensión, la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, advierte que “no van a parar” y que “no permitirán que esto continúe”, reforzando el clima de persecución.

En redes, varios usuarios denunciaron que la campaña del bar banaliza el trauma de familias que huyen de dictaduras, crisis económicas o violencia. “Convertir la deportación de un ser humano en un juego con premio es cruzar una línea moral”, escribió un usuario, mientras otros comparaban la propuesta con prácticas de delación propias de regímenes represivos.

El Departamento de Seguridad Nacional reaccionó con sorpresa al anuncio, pero el bar respondió animando a “deportarlos a todos”, avivando una retórica que ha encendido aún más la indignación.

Al menos una persona ya cobró la promoción, según confirmó el propio establecimiento. Y un usuario en X incluso pidió crear una “tabla de clasificación” para coronar al “Deportador del Año”, un gesto que muchos consideran una señal escalofriante de cómo se está normalizando la persecución.

La oferta llega justo cuando la Casa Blanca anunció la paralización de solicitudes de asilo de 19 países, en un intento de reducir aún más las vías legales para quienes buscan refugio. Para muchos migrantes, incluidos miles de cubanos, la situación se vuelve cada día más incierta.