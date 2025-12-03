Cuatro cubanos arrestados en Florida por cazar en propiedad privada: Dos fueron reportados a ICE

Vídeos relacionados:

Oficiales de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) informaron que arrestaron el pasado sábado a cuatro hombres de origen cubano acusados de cazar en tierras privadas del condado de Charlotte sin el permiso del propietario.

Según una declaración jurada de arresto emitida por la FWC, los sospechosos habrían cazado en reiteradas ocasiones en la misma propiedad privada ubicada en Bermont Road, sin el consentimiento del dueño.

La propiedad pertenece a Evans Properties Inc., y cuenta con varios letreros de “Prohibido el paso” colocados en distintos puntos.

De acuerdo con la FWC, varios sujetos habrían escalado una cerca y entrado al terreno cruzando un campo de vacas. Cuando notaron que la Oficina del Sheriff del Condado de Charlotte sobrevolaba la zona con un dron, intentaron esconder sus armas.

Sin embargo, una unidad K-9 logró encontrar dos escopetas y un rifle escondidos entre la vegetación densa, según reportó la prensa local.

Los cuatro sospechosos fueron llevados a la cárcel del condado de Charlotte y enfrentan cargos por delito grave de tercer grado por allanamiento con un arma peligrosa.

La FWC identificó a los detenidos como:

-Dayner Cordero González, de 31 años.

-Yurislandy Castro Márquez, de 32 años.

-Juan Pablo Díaz Montesino, de 23 años.

-Yuriel Díaz Barrios, de 41 años.

Además, según la FWC, dos de los sospechosos ya han sido reportados al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ya que la declaración jurada indica que son originarios de Cuba.

“Estoy orgulloso del excelente trabajo de los oficiales García y Hazelwood, quienes colaboraron con un propietario local para resolver un grave problema de invasión”, declaró el Mayor Evan Laskowski, comandante regional del suroeste de la FWC.

“Y sigo impresionado con el trabajo de nuestro equipo K-9: una vez más, K-9 Jenny demostró su habilidad al localizar las armas de fuego”, añadió.

Mark Erickson, residente del condado de Charlotte, describió la zona como un área de “unas 25,000 acres por allá atrás, con muy poca gente”. Dijo que la caza es común en esa región:

“Pasa todo el tiempo por aquí. El jueves pasado saqué a cuatro tipos de mi terreno. Venían por mi camino, yendo hacia el fondo de la propiedad”.

Erickson especuló que los hombres podrían haber estado cazando venados, jabalíes o pavos, y agregó:

“Los precios en las tiendas están bien altos. Así que mucha gente está saliendo a alimentar a sus familias de una forma mucho más barata”.

La FWC declaró que se toma muy en serio las violaciones contra la vida silvestre y la propiedad privada, y reafirmó su compromiso de proteger a los residentes, los recursos naturales y las propiedades de Florida.

Cualquier persona que sea testigo de actividades ilegales de caza o allanamiento puede reportarlo a la línea de alerta de vida silvestre de la FWC, llamando al 888-404-FWCC (3922).