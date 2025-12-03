El reguetonero cubano L Kimii lleva un tiempo más reservado en redes sociales, compartiendo solo alguna que otra pista sobre su nueva música. Pero aunque en sus perfiles se le ve poco activo, sí ha aparecido en los de otras personas… como en el de la cantante colombiana Digiannia. Hace unos días, la artista publicó un video en TikTok donde ambos comparan expresiones típicas de sus países, en un tono divertido y con evidente complicidad.

Lo que parecía una colaboración inocente para entretener a los seguidores terminó generando un auténtico revuelo. En los comentarios, cientos de usuarios reaccionaron sorprendidos por la naturalidad con que interactúan los artistas y la química que transmiten. “¿Ese es el Kimii?”, “Yo no busco el chisme, el chisme viene solito a mí” y “Kimi cambió pa las colombianas” fueron algunas de las frases más repetidas entre los internautas, que no tardaron en sospechar que podría haber algo más detrás del video.

Los cubanos, como siempre, pusieron el toque picante. Algunos se centraron en las diferencias lingüísticas que los artistas mencionan, mientras otros fueron directo al punto. “El Kimi anda comiendo arepa”, escribió un usuario, mientras otro bromeó con que el reguetonero “anda descubriendo nuevos horizontes”.

El detalle que más avivó los rumores fue que, hasta hace muy poco, L Kimii mantenía una relación con la influencer cubana Samantha Hernández. La pareja había hecho pública su relación en redes, pero el romance duró apenas unas semanas antes de terminar de manera abrupta. Por eso, al verlo tan cercano a la cantante colombiana, muchos seguidores no pudieron evitar recordar a su ex y escribir frases como “Samantha salió del chat” o “Ya sabemos por qué la dejó”.

Digiannia, por su parte, se ha tomado el revuelo con sentido del humor. En medio del aluvión de comentarios, la artista respondió con un simple “Chismooosiiitoos jajaja”, dejando claro que no se toma demasiado en serio las especulaciones. También aclaró que el encuentro fue con fines musicales, lo que podría significar que ambos preparan una colaboración. Incluso dejó abierta la puerta a la curiosidad del público al escribir: “¿Será que sacamos un tema juntos ustedes qué dicen?”.

Ni L Kimii ni Digiannia han confirmado si se trata solo de una grabación puntual o de algo más personal, pero el público ya sacó sus propias conclusiones. Lo cierto es que la combinación del acento cubano con el toque colombiano resultó irresistible para las redes, que no tardaron en convertir el video en tendencia.