¿Cuántas quieren un novio así? L Kimii narra el GRWM de Samantha Hernández y derrite las redes 

El reguetonero L Kimii volvió a robarse el corazón de las redes sociales, esta vez con un gesto tan divertido como tierno hacia su pareja, la influencer Samantha Hernández.

En un video que ya circula ampliamente por Instagram y TikTok, el artista se prestó para narrar el GRWM (Get Ready With Me) de Samantha mientras ella se maquillaba. Pero lo que parecía una simple narración terminó siendo un auténtico show de amor, risas y complicidad.

"El negro explicando el maquillaje de la negri", escribió Samantha en la descripción del post, dejando claro que el momento fue tan espontáneo como adorable.

Aunque L Kimii confesó no saber mucho del mundo del maquillaje —de hecho, para él sellar el maquillaje es simplemente talquearse la cara—, su entusiasmo y la manera en que describía cada paso hicieron que el video se volviera aún más gracioso.

El detalle que más risa provocó entre los fans fue que el clip de Samantha iba tan rápido que ni siquiera le daba tiempo a narrar el paso a paso, lo que resultó en una mezcla de ocurrencias, comentarios improvisados y un “negri linda aquí y allá” que terminaron conquistando al público.

Más allá de las risas, lo que realmente derritió a las seguidoras fue la evidente complicidad y cariño entre ambos. En los comentarios abundan los mensajes de admiración hacia la pareja y, por supuesto, muchas chicas dejaron claro lo que todas piensan: “¿Dónde se consigue un novio así?”.

Lo más leído hoy:

Sin dudas, L Kimii y Samantha Hernández se han convertido en una de las parejas más queridas de las redes, demostrando que el amor también puede ser divertido, espontáneo y lleno de risas.

Preguntas Frecuentes sobre L Kimii y Samantha Hernández