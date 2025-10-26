¡Se terminó! Samantha Hernández confirma su separación de L Kimii

La influencer confirma su separación de L Kimii a través de Instagram, pidiendo respeto por su privacidad. Los rumores crecieron tras dejar de seguirse en redes sociales.

Sábado, 25 Octubre, 2025 - 21:57

L KImii y Samantha Hernández © YouTube / L KImii
L KImii y Samantha Hernández Foto © YouTube / L KImii

Vídeos relacionados:

Después de intensos rumores y especulaciones en redes sociales, Samantha Hernández finalmente rompió el silencio y confirmó su separación de L Kimii.

A través de sus historias de Instagram, la creadora cubana respondió a la pregunta de un seguidor sobre si estaba soltera, dejando claro el fin de su relación.

Quiero comunicarles, desde el respeto y la sinceridad, que sí. Comparto esto porque siento que me debo a ustedes y valoro el interés y el cariño con el que muchas veces me acompañan. Dicho esto, prefiero no profundizar más en el tema, ya que forma parte de mi vida personal y deseo mantenerlo en ese ámbito, y agradecería de corazón la comprensión y el respeto hacia esta decisión”, se lee en la publicación.

Captura Instagram / Samantha Hernández

Los rumores sobre una posible ruptura entre Samantha y L Kimii se habían intensificado en los últimos días, luego de que ambos dejaran de aparecer juntos en redes sociales y dejaran de seguirse en Instagram.

Aunque la influencer no ofreció más detalles, su mensaje deja claro que atraviesa una nueva etapa personal, priorizando la discreción y el respeto.

Lo más leído hoy:

Ambos confirmaron su relación hace poco más de un mes, y como pareja habían conquistado a sus seguidores en redes sociales.

Preguntas frecuentes sobre la separación de Samantha Hernández y L Kimii

¿Samantha Hernández y L Kimii confirmaron su separación?

Sí, Samantha Hernández confirmó su separación de L Kimii a través de sus historias de Instagram, respondiendo a la pregunta de un seguidor sobre su estado sentimental.

¿Cuánto tiempo duró la relación entre Samantha Hernández y L Kimii?

La relación entre Samantha Hernández y L Kimii duró muy poco. Confirmaron su romance el pasado septiembre y la influencer confirmó la separación este 25 de octubre.

¿Qué llevó a los rumores de separación entre Samantha y L Kimii?

Los rumores de separación comenzaron cuando ambos dejaron de aparecer juntos en redes sociales y dejaron de seguirse en Instagram. Esto, sumado al silencio sobre su relación, alimentó las especulaciones.

¿Cómo reaccionaron los seguidores a la ruptura de Samantha Hernández y L Kimii?

La relación de Samantha y L Kimii había conquistado a sus seguidores, quienes reaccionaron con sorpresa y comentarios diversos ante la confirmación de la ruptura. La falta de interacción y las señales en redes sociales dejaron a muchos fans con dudas sobre el estado real de su romance.

COMENTAR

Archivado en:

Samantha Hernández
L Kimii
Relaciones de pareja
Influencer
Reguetoneros cubanos en Miami
Internacionales
Noticias de Miami
Estados Unidos
Noticias en 2025
Noticias en Octubre del 2025
Noticias del Sábado, 25 de Octubre del 2025

Deneb González

Redactora de CiberCuba Entretenimiento

Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí

Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí

¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+1 786 3965 689

Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.

Deneb González

Redactora de CiberCuba Entretenimiento

Siguiente artículo:

No hay más noticias que mostrar, visitar Portada