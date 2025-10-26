¡Se terminó! Samantha Hernández confirma su separación de L Kimii

Vídeos relacionados:

Después de intensos rumores y especulaciones en redes sociales, Samantha Hernández finalmente rompió el silencio y confirmó su separación de L Kimii.

A través de sus historias de Instagram, la creadora cubana respondió a la pregunta de un seguidor sobre si estaba soltera, dejando claro el fin de su relación.

“Quiero comunicarles, desde el respeto y la sinceridad, que sí. Comparto esto porque siento que me debo a ustedes y valoro el interés y el cariño con el que muchas veces me acompañan. Dicho esto, prefiero no profundizar más en el tema, ya que forma parte de mi vida personal y deseo mantenerlo en ese ámbito, y agradecería de corazón la comprensión y el respeto hacia esta decisión”, se lee en la publicación.

Captura Instagram / Samantha Hernández

Los rumores sobre una posible ruptura entre Samantha y L Kimii se habían intensificado en los últimos días, luego de que ambos dejaran de aparecer juntos en redes sociales y dejaran de seguirse en Instagram.

Aunque la influencer no ofreció más detalles, su mensaje deja claro que atraviesa una nueva etapa personal, priorizando la discreción y el respeto.

Ambos confirmaron su relación hace poco más de un mes, y como pareja habían conquistado a sus seguidores en redes sociales.