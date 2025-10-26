¡Se terminó! Samantha Hernández confirma su separación de L Kimii

Vídeos relacionados:
Después de intensos rumores y especulaciones en redes sociales, Samantha Hernández finalmente rompió el silencio y confirmó su separación de L Kimii.
A través de sus historias de Instagram, la creadora cubana respondió a la pregunta de un seguidor sobre si estaba soltera, dejando claro el fin de su relación.
“Quiero comunicarles, desde el respeto y la sinceridad, que sí. Comparto esto porque siento que me debo a ustedes y valoro el interés y el cariño con el que muchas veces me acompañan. Dicho esto, prefiero no profundizar más en el tema, ya que forma parte de mi vida personal y deseo mantenerlo en ese ámbito, y agradecería de corazón la comprensión y el respeto hacia esta decisión”, se lee en la publicación.
Los rumores sobre una posible ruptura entre Samantha y L Kimii se habían intensificado en los últimos días, luego de que ambos dejaran de aparecer juntos en redes sociales y dejaran de seguirse en Instagram.
Aunque la influencer no ofreció más detalles, su mensaje deja claro que atraviesa una nueva etapa personal, priorizando la discreción y el respeto.
Ambos confirmaron su relación hace poco más de un mes, y como pareja habían conquistado a sus seguidores en redes sociales.
Preguntas frecuentes sobre la separación de Samantha Hernández y L Kimii
¿Samantha Hernández y L Kimii confirmaron su separación?
Sí, Samantha Hernández confirmó su separación de L Kimii a través de sus historias de Instagram, respondiendo a la pregunta de un seguidor sobre su estado sentimental.
¿Cuánto tiempo duró la relación entre Samantha Hernández y L Kimii?
La relación entre Samantha Hernández y L Kimii duró muy poco. Confirmaron su romance el pasado septiembre y la influencer confirmó la separación este 25 de octubre.
¿Qué llevó a los rumores de separación entre Samantha y L Kimii?
Los rumores de separación comenzaron cuando ambos dejaron de aparecer juntos en redes sociales y dejaron de seguirse en Instagram. Esto, sumado al silencio sobre su relación, alimentó las especulaciones.
¿Cómo reaccionaron los seguidores a la ruptura de Samantha Hernández y L Kimii?
La relación de Samantha y L Kimii había conquistado a sus seguidores, quienes reaccionaron con sorpresa y comentarios diversos ante la confirmación de la ruptura. La falta de interacción y las señales en redes sociales dejaron a muchos fans con dudas sobre el estado real de su romance.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.