"Duraron lo mismo que un paquete de megas": Huele a ruptura entre Samantha Hernández y L Kimii

Los rumores de una posible ruptura entre Samantha Hernández y L Kimii empiezan a tomar fuerza en redes sociales.

A la ausencia de fotos y videos juntos en los últimos días se suma un detalle que no ha pasado desapercibido por sus seguidores: ya no se siguen en Instagram, un gesto que muchos interpretan como señal de distanciamiento.

Al buscar entre los seguidores de Samantha no aparece el reguetonero y ocurre lo mismo en los perfiles de L Kimii en Instagram.

La pareja, que confirmó su relación hace poco más de un mes, había protagonizado varias publicaciones románticas y apariciones públicas que despertaron el entusiasmo de sus fans, sobre todo después del épico beso en el concierto del reguetonero en Watsco Center de Miami.

Sin embargo, el silencio actual y la falta de interacción digital han dejado a todos con la misma pregunta: ¿terminó el romance o solo se trata de una pausa momentánea?

Por ahora, ninguno de los dos ha ofrecido declaraciones, dejando el tema abierto a la duda y a la interpretación de los internautas, muchos de los cuales se declaraban fanáticos de esta pareja.