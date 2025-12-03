Ofrecen recompensa por fugitivo cubano incluido entre los 10 inmigrantes ilegales más buscados de Texas

Vídeos relacionados:

La Policía de Texas ofrece 8,500 dólares de recompensa por información que permita capturar a William Herrera Zamora, un cubano condenado por abuso sexual a menores, incluido entre los 10 inmigrantes ilegales más buscados en ese estado del sur de EE.UU.

El Departamento de Seguridad Pública (DPS) de Texas publicó este martes en redes sociales un aviso de búsqueda del inmigrante procedente de Cuba, a quien presentó como “el depredador infantil fugitivo destacado de diciembre”.

Herrera Zamora es buscado por actos indecentes con un menor mediante contacto sexual y por incumplir los requisitos de registro de delincuentes sexuales.

La policía lo considera armado y peligroso, y advirtió que por esta razón nadie debe intentar detenerlo.

Captura del sitio web del Departamento de Seguridad Pública (DPS) de Texas

Un amplio comunicado publicado por DPS en su sitio web señala que el prófugo cubano, de 63 años, ha sido buscado en el condado de Tarrant desde junio de 2022, cuando el Departamento de Policía de Grapevine emitió una orden de arresto contra él por indecencia con un menor mediante contacto sexual.

Semanas después, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas expidió un mandato de detención por violación de su libertad condicional.

El 3 de enero de 2023, el Departamento de Policía de Fort Worth emitió órdenes de arresto contra el cubano por dos cargos de incumplimiento de los requisitos de registro de delincuentes sexuales.

Captura del sitio web del Departamento de Seguridad Pública (DPS) de Texas

Pero desde años antes, Herrera Zamora ya tenía antecedentes penales. En enero de 2019, había sido condenado por 10 cargos de posesión de pornografía infantil, con intención de promoverla. Posteriormente, fue sentenciado a cinco años de reclusión en una cárcel del Departamento de Justicia Penal de Texas (TDCJ).

Según el informe de la Policía estatal, el cubano obtuvo la libertad condicional del TDCJ en enero de 2021. Entonces, fue puesto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y, tiempo después, se le permitió residir en Fort Worth.

Herrera Zamora mide 1.75 metros (5’9’’) y pesa 160 libras (aproximadamente 72 kilogramos). Tiene un tatuaje en la parte superior del brazo izquierdo, una cicatriz en el abdomen y se sabe que usa gafas, detalló el DPS.

William Herrera Zamora. Fotos de la ficha publicada en el sitio web del Departamento de Seguridad Pública (DPS) de Texas

La recompensa por información que conduzca al arresto del prófugo aumenta a $8,500 durante diciembre si se recibe la pista en el propio mes, indicó el comunicado.

Las autoridades pidieron que quien tenga información sobre el paradero de Herrera Zamora la notifique a través de la línea directa de Crime Stoppers al 1-800-252-TIPS (8477).

Las personas también pueden utilizar otras dos vías para proporcionar información sobre él o cualquiera de los 10 fugitivos más buscados por la Policía de Texas. Una opción es enviar una sugerencia a través del sitio web del DPS, seleccionando el prófugo sobre el que se tiene información y luego haciendo clic en el enlace debajo de su foto. La otra: enviar una sugerencia en la cuenta de la agencia en Facebook haciendo clic en el enlace “ENVIAR UNA SUGERENCIA” (en la sección “Acerca de”).

En lo que va de 2025, el DPS de Texas y otras agencias han arrestado a 63 fugitivos, delincuentes sexuales e inmigrantes ilegales más buscados en el estado. Según sus datos, de los detenidos, 26 tenían antecedentes por delitos sexuales y 13 estaban indocumentados. Se entregaron recompensas de $41,000 por pistas que condujeron a los arrestos.

En las últimas semanas, el Servicio de Inmigración y Aduanas ha arrestado en distintos estados a ciudadanos cubanos con condenas por delitos sexuales, en varios casos contra menores de edad.

Durante la “Operación Dirtbag” de ICE en Florida fueron detenidos más de 200 inmigrantes con antecedentes por crímenes sexuales, incluido un número no especificado de ciudadanos cubanos. Las autoridades presentaron los perfiles de cinco migrantes de las isla entre los arrestados en las redadas, y anunciaron su inminente deportación.