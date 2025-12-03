¡En Cuba no pasa! Mira lo que tiene que hacer este cubano para ir a trabajar de madrugada en EE. UU.

Un cubano residente en el norte de Estados Unidos compartió en TikTok el duro momento que vive cada mañana antes de ir a trabajar: enfrentarse al intenso frío y limpiar su carro cubierto de nieve a las cinco de la mañana.

“Mira esto, mira. Me dijeron ve pa’ acá que la renta está barata, que hay trabajo cantidad… Mira, a las cinco de la mañana, a trabajar”, se le escucha decir al usuario @primosaloloco mientras intenta retirar la nieve del parabrisas de su vehículo.

En el video, que rápidamente se volvió viral, se ve al cubano en plena oscuridad, abrigado y con una espátula en la mano, luchando contra una gruesa capa de nieve.

Al fondo, las casas decoradas con luces navideñas contrastan con el agotamiento visible del hombre que solo quiere llegar a tiempo al trabajo.

“¡En Cuba no pasa!”, escribió en tono de humor, recordando que aunque la vida fuera de la isla ofrece mejores salarios y oportunidades, también trae consigo desafíos como el clima extremo y las madrugadas heladas del invierno.

La escena generó cientos de comentarios de otros migrantes que se identificaron con su situación. “Eso mismo paso yo todos los días”, comentó un usuario, mientras otro bromeó: “Por eso los cubanos somos duros, aguantamos de todo”.

El video, grabado en una zona residencial del norte de EE. UU., muestra de manera cómica y realista el contraste entre el sueño americano y las duras condiciones que enfrentan muchos inmigrantes cubanos en su búsqueda de una vida mejor.