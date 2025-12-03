¡En Cuba no pasa! Mira lo que tiene que hacer este cubano para ir a trabajar de madrugada en EE. UU.

Un cubano residente en el norte de Estados Unidos compartió en TikTok el duro momento que vive cada mañana antes de ir a trabajar: enfrentarse al intenso frío y limpiar su carro cubierto de nieve a las cinco de la mañana.
“Mira esto, mira. Me dijeron ve pa’ acá que la renta está barata, que hay trabajo cantidad… Mira, a las cinco de la mañana, a trabajar”, se le escucha decir al usuario @primosaloloco mientras intenta retirar la nieve del parabrisas de su vehículo.
En el video, que rápidamente se volvió viral, se ve al cubano en plena oscuridad, abrigado y con una espátula en la mano, luchando contra una gruesa capa de nieve.
Al fondo, las casas decoradas con luces navideñas contrastan con el agotamiento visible del hombre que solo quiere llegar a tiempo al trabajo.
“¡En Cuba no pasa!”, escribió en tono de humor, recordando que aunque la vida fuera de la isla ofrece mejores salarios y oportunidades, también trae consigo desafíos como el clima extremo y las madrugadas heladas del invierno.
La escena generó cientos de comentarios de otros migrantes que se identificaron con su situación. “Eso mismo paso yo todos los días”, comentó un usuario, mientras otro bromeó: “Por eso los cubanos somos duros, aguantamos de todo”.
El video, grabado en una zona residencial del norte de EE. UU., muestra de manera cómica y realista el contraste entre el sueño americano y las duras condiciones que enfrentan muchos inmigrantes cubanos en su búsqueda de una vida mejor.
Preguntas frecuentes sobre la vida de los cubanos en Estados Unidos
¿Cuáles son algunos de los desafíos que enfrentan los cubanos en Estados Unidos durante el invierno?
Uno de los principales desafíos es enfrentar el intenso frío, especialmente cuando deben salir a trabajar en la madrugada. Un ejemplo es un cubano que compartió en TikTok su experiencia de tener que limpiar la nieve de su carro a las cinco de la mañana. Esta situación ilustra el contraste entre las oportunidades laborales en Estados Unidos y las duras condiciones climáticas que muchos inmigrantes deben soportar, especialmente aquellos que vienen de un clima tropical como el de Cuba.
¿Cómo describen los cubanos las realidades laborales en Estados Unidos?
Muchos cubanos en Estados Unidos reflejan que el “sueño americano” implica jornadas laborales extenuantes y sacrificios diarios. Testimonios en TikTok muestran que, aunque hay oportunidades y mejores salarios, la vida laboral es exigente, y el esfuerzo físico es una constante, incluso para personas mayores que continúan trabajando por necesidad. Esta realidad contrasta con la percepción idílica que algunos en Cuba tienen sobre la vida en Estados Unidos.
¿Por qué algunos cubanos en el extranjero eligen enviar dinero a Cuba en lugar de disfrutarlo ellos mismos?
Muchos cubanos que emigran a Estados Unidos sienten una fuerte responsabilidad de apoyar económicamente a sus familias en Cuba, a menudo a costa de su propio bienestar. En vídeos compartidos en redes sociales, algunos admiten que prefieren enviar dinero a sus seres queridos en la isla, incluso si esto significa sacrificar su calidad de vida en el extranjero. Este comportamiento refleja la presión emocional y la obligación que sienten de ayudar a sus familias en una situación económica difícil.
¿Qué mensaje envían los cubanos en el extranjero a quienes consideran emigrar?
El mensaje predominante de los cubanos en el extranjero es ser realistas sobre las expectativas de vida fuera de Cuba. Muchos aconsejan que emigrar requiere trabajo duro, sacrificio y una disposición para enfrentar desafíos que no siempre son evidentes desde la isla. A pesar de las dificultades económicas y sociales en Cuba, la vida en el extranjero no es un camino fácil y está llena de retos que requieren esfuerzo constante y adaptación.
