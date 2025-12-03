Cubano explica estafa desde Cuba a personas en EE.UU. con pagos por Zelle

El creador de contenidos Osmany Pimentel Valdés (@osmany_pimentel_valdes) denunció en redes sociales una nueva modalidad de estafa digital que afecta a cubanos dentro y fuera de la isla.
Según contó Pimentel en un video reciente, fue víctima de un engaño que le costó 950 dólares, cuando intentaba enviar a sus familiares en Cuba una planta eléctrica desde Estados Unidos.
El fraude comienza cuando un familiar en EE.UU. busca productos en páginas como Marketplace o Revolico para enviar a Cuba. Tras contactar con un supuesto vendedor, este solicita el número del receptor en la isla.
Luego, usando tácticas de ingeniería social, pide a la persona en Cuba una ubicación de Google y envía un PIN falso, que solicita le sea reenviado. Eso le permite hackear el WhatsApp del destinatario.
La ingeniería social es una forma de engaño digital donde los ciberdelincuentes manipulan a las personas para obtener contraseñas, dinero o información personal. Fingen ser alguien de confianza y aprovechan el nerviosismo, o el desconocimiento tecnológico de la víctima para lograr su objetivo.
Desde la cuenta telefónica cubana clonada, haciéndose pasar por el familiar, el estafador contacta con el comprador en EE.UU. y asegura que está todo en orden para que proceda a realizar el pago por Zelle, pero el producto nunca llega.
Lo más leído hoy:
“Cuando vayan a hacer una compra para enviar a Cuba, llamen siempre por videollamada. Se están haciendo pasar por familiares cubanos para cobrar el dinero sin entregar los productos”, advirtió Pimentel.
Expertos recomiendan realizar compras solo a través de agencias confiables y dudar de cualquier trato que solicite códigos o transferencias rápidas sin verificación visual.
Preguntas Frecuentes sobre Estafas Digitales y Fraudes en Cuba
¿Cómo operan las estafas digitales desde Cuba hacia Estados Unidos?
Las estafas digitales suelen comenzar con la búsqueda de productos en plataformas como Marketplace o Revolico. Un supuesto vendedor solicita el número de teléfono del receptor en Cuba y, mediante tácticas de ingeniería social, logra hackear el WhatsApp del destinatario. Luego, desde la cuenta clonada, el estafador contacta al comprador en EE.UU., exigiendo el pago por Zelle, pero el producto nunca llega.
¿Qué medidas de seguridad se recomiendan para evitar ser víctima de una estafa al enviar productos a Cuba?
Para evitar estafas, se recomienda realizar compras solo a través de agencias confiables y siempre verificar mediante videollamada con los familiares en Cuba antes de realizar cualquier pago. También es crucial desconfiar de tratos que soliciten códigos o transferencias rápidas sin verificación visual.
¿Qué impacto tienen estas estafas en la comunidad cubana en el extranjero?
Estas estafas generan desconfianza y pérdida económica significativa para los cubanos en el exterior que intentan ayudar a sus familiares en la isla. Además, reflejan la desesperación y la necesidad en Cuba, donde la escasez económica lleva a algunos a recurrir a actividades ilícitas.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.