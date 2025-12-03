Cubano explica estafa desde Cuba a personas en EE.UU. con pagos por Zelle

El creador de contenidos Osmany Pimentel Valdés (@osmany_pimentel_valdes) denunció en redes sociales una nueva modalidad de estafa digital que afecta a cubanos dentro y fuera de la isla.

Según contó Pimentel en un video reciente, fue víctima de un engaño que le costó 950 dólares, cuando intentaba enviar a sus familiares en Cuba una planta eléctrica desde Estados Unidos.

El fraude comienza cuando un familiar en EE.UU. busca productos en páginas como Marketplace o Revolico para enviar a Cuba. Tras contactar con un supuesto vendedor, este solicita el número del receptor en la isla.

Luego, usando tácticas de ingeniería social, pide a la persona en Cuba una ubicación de Google y envía un PIN falso, que solicita le sea reenviado. Eso le permite hackear el WhatsApp del destinatario.

La ingeniería social es una forma de engaño digital donde los ciberdelincuentes manipulan a las personas para obtener contraseñas, dinero o información personal. Fingen ser alguien de confianza y aprovechan el nerviosismo, o el desconocimiento tecnológico de la víctima para lograr su objetivo.

Desde la cuenta telefónica cubana clonada, haciéndose pasar por el familiar, el estafador contacta con el comprador en EE.UU. y asegura que está todo en orden para que proceda a realizar el pago por Zelle, pero el producto nunca llega.

“Cuando vayan a hacer una compra para enviar a Cuba, llamen siempre por videollamada. Se están haciendo pasar por familiares cubanos para cobrar el dinero sin entregar los productos”, advirtió Pimentel.

Expertos recomiendan realizar compras solo a través de agencias confiables y dudar de cualquier trato que solicite códigos o transferencias rápidas sin verificación visual.