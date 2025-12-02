Exilio cubano en Estados Unidos se une al pedido de madre por reunir a su familia separada

Vídeos relacionados:
El exilio cubano en Estados Unidos se movilizó en apoyo a Yisel Miguel Sarduy, una madre que busca reunir a su esposo Deivy Alemán Oropesa, obligado a auto deportarse, antes de la cuarta cirugía cardíaca de su hija.
En menos de 24 horas, la petición lanzada en Change.org por la cubana Yisel Miguel Sarduy llegó a casi dos mil firmas, impulsada en gran parte por la comunidad del exilio cubano en Estados Unidos.
La madre compartió su mensaje en Facebook, donde agradeció la solidaridad recibida: “Mil gracias, en 24 horas ya más de 1000 firmas. No tenemos cómo agradecerles. Solo necesitamos la firma y que compartan… mil gracias”.
Sarduy explicó en la plataforma que su hija, quien ya ha pasado por tres cirugías cardíacas, se someterá a una cuarta intervención el próximo año.
Sin embargo, su esposo, Deivy Alemán Oropesa, fue obligado a auto deportarse por motivos migratorios, lo que ha dejado a la familia separada en un momento crítico.
“Mi esposo y yo hemos sido los principales cuidadores de nuestra hija. Ahora que enfrenta una nueva operación, necesitamos estar juntos como familia”, escribió la madre en la descripción de su petición.
La petición, titulada “Permitan que mi esposo esté conmigo y con nuestra hija durante su cirugía”, apela a la compasión de las autoridades estadounidenses y pide que Oropesa pueda regresar legalmente al país para acompañar a su familia.
La madre insiste en que su pedido no busca privilegios, sino una muestra de humanidad: “Mi hija necesita a su padre. Su fuerza emocional depende de tenernos juntos”.
Mientras la campaña continúa sumando apoyos, el caso de este matrimonio se ha convertido en símbolo de la solidaridad del exilio cubano y de las familias que viven entre la esperanza, el amor y las duras políticas migratorias.
Preguntas frecuentes sobre la separación familiar del exilio cubano en Estados Unidos
¿Por qué Deivy Alemán Oropesa fue obligado a autodeportarse?
Deivy Alemán Oropesa fue obligado a autodeportarse tras recibir un ultimátum del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Tenía la opción de salir voluntariamente de Estados Unidos antes de una fecha límite o enfrentar una detención prolongada y deportación forzosa. Decidió autodeportarse para evitar la detención y con la esperanza de poder reunirse pronto con su familia en circunstancias más favorables.
¿Cuál es el estado de salud de la hija de Deivy Alemán?
La hija de Deivy Alemán padece una condición cardíaca grave que ha requerido múltiples cirugías a corazón abierto. Se espera que se someta a una cuarta intervención el próximo año, por lo que la presencia de su padre es crucial tanto para su estabilidad emocional como para su recuperación médica. La familia está a la espera de que Deivy pueda regresar a tiempo para apoyar a su hija durante esta operación crítica.
¿Qué acciones se están tomando para reunir a la familia?
Yisel Miguel Sarduy ha lanzado una petición en Change.org y ha presentado una solicitud de reunificación familiar (I-130) para que su esposo pueda regresar a Estados Unidos. A pesar de tener aprobada la petición I-130, el proceso está en curso y podría tardar hasta dos años, salvo que se acelere por razones humanitarias. La comunidad del exilio cubano se ha movilizado para apoyar la causa, y hay campañas activas para recaudar fondos y generar visibilidad mediática.
¿Cómo ha impactado la separación en la familia?
La separación ha tenido un fuerte impacto emocional y económico en la familia de Deivy Alemán. La madre, Yisel, ha tenido que asumir sola el cuidado de su hija enferma, lo que ha afectado su capacidad para trabajar. El padre, desde Cuba, se enfrenta a la precariedad y no puede brindar apoyo económico. La situación ha generado angustia en la niña, quien depende emocionalmente de la presencia de ambos padres para su bienestar.
