Exilio cubano en Estados Unidos se une al pedido de madre por reunir a su familia separada

El exilio cubano en Estados Unidos se movilizó en apoyo a Yisel Miguel Sarduy, una madre que busca reunir a su esposo Deivy Alemán Oropesa, obligado a auto deportarse, antes de la cuarta cirugía cardíaca de su hija.

En menos de 24 horas, la petición lanzada en Change.org por la cubana Yisel Miguel Sarduy llegó a casi dos mil firmas, impulsada en gran parte por la comunidad del exilio cubano en Estados Unidos.

La madre compartió su mensaje en Facebook, donde agradeció la solidaridad recibida: “Mil gracias, en 24 horas ya más de 1000 firmas. No tenemos cómo agradecerles. Solo necesitamos la firma y que compartan… mil gracias”.

Sarduy explicó en la plataforma que su hija, quien ya ha pasado por tres cirugías cardíacas, se someterá a una cuarta intervención el próximo año.

Sin embargo, su esposo, Deivy Alemán Oropesa, fue obligado a auto deportarse por motivos migratorios, lo que ha dejado a la familia separada en un momento crítico.

“Mi esposo y yo hemos sido los principales cuidadores de nuestra hija. Ahora que enfrenta una nueva operación, necesitamos estar juntos como familia”, escribió la madre en la descripción de su petición.

La petición, titulada “Permitan que mi esposo esté conmigo y con nuestra hija durante su cirugía”, apela a la compasión de las autoridades estadounidenses y pide que Oropesa pueda regresar legalmente al país para acompañar a su familia.

La madre insiste en que su pedido no busca privilegios, sino una muestra de humanidad: “Mi hija necesita a su padre. Su fuerza emocional depende de tenernos juntos”.

Mientras la campaña continúa sumando apoyos, el caso de este matrimonio se ha convertido en símbolo de la solidaridad del exilio cubano y de las familias que viven entre la esperanza, el amor y las duras políticas migratorias.