Cubana con I-220A rompe en llanto al leer deseo de su hija para Santa Claus: "No sé cómo darle la vuelta a esto"

Una madre cubana con estatus I-220A en Estados Unidos conmovió a las redes sociales al compartir un video en el que lee, entre lágrimas, la carta de Navidad escrita por su hija para Santa Claus, donde la pequeña pide como tercer deseo poder ver a su abuela.
“Aquí estoy leyendo la carta de mi hija para Santa Claus. La tercera cosa que pide es ver a su abuelita en persona. ¿Cómo le explico que somos I-220A y todavía no podemos? No sé, no sé cómo darle la vuelta, pero bueno, ya algo se me ocurrirá. Al final ya tenemos cuatro años de práctica, así que nada, esto es un día más en la vida de un miedo… Nos tocó. Ya llegará el tiempo de las vacas gordas, yo lo sé”, expresó la mujer, visiblemente afectada, en un video publicado en su cuenta de TikTok (@yohanaserrano805).
El emotivo testimonio refleja la dura realidad que viven miles de familias cubanas en Estados Unidos que aún no han podido regularizar su estatus migratorio y permanecen bajo el documento I-220A, una orden de supervisión otorgada por las autoridades migratorias que no concede beneficios migratorios ni permite salir del país.
El mensaje de esta madre, que entre sollozos trata de encontrar fuerzas para consolar a su hija, ha tocado el corazón de muchos usuarios en redes, quienes expresaron su solidaridad y admiración por su fortaleza.
“Qué duro debe ser no poder abrazar a tu madre ni permitir que tu hija conozca a su abuela…”, escribió una usuaria. Otros aprovecharon para exigir una solución al limbo migratorio que afecta a miles de cubanos amparados bajo ese estatus.
El caso de esta familia es uno más entre los cubanos que llegaron a Estados Unidos buscando libertad y un futuro mejor, pero que hoy viven con la incertidumbre migratoria que les impide reunirse con sus seres queridos.
Mientras tanto, la pequeña sigue creyendo en la magia de la Navidad y en que algún día Santa podrá cumplirle su deseo más sincero: abrazar a su abuela.
Preguntas frecuentes sobre el estatus migratorio I-220A y su impacto en los cubanos en EE.UU.
¿Qué es el estatus I-220A y cómo afecta a los cubanos en Estados Unidos?
El I-220A es una orden de supervisión emitida por el Servicio de Inmigración de Estados Unidos que permite a ciertos inmigrantes permanecer en el país mientras se resuelve su situación legal. Este estatus no concede beneficios migratorios, ni permite salir del país, lo que deja a muchas familias cubanas en un limbo migratorio, impidiéndoles reunirse con sus seres queridos que permanecen en Cuba.
¿Cómo afecta el estatus I-220A a la reunificación familiar de los cubanos?
El estatus I-220A impide que los cubanos viajen fuera de Estados Unidos, lo que dificulta la reunificación con sus familiares en Cuba. Muchas familias viven separadas durante años, y los niños en Estados Unidos crecen sin poder conocer a sus abuelos y otros familiares que viven en la isla.
¿Qué desafíos enfrentan los cubanos con I-220A en su vida diaria en EE.UU.?
Los cubanos con I-220A enfrentan múltiples desafíos, incluyendo incertidumbre legal, limitaciones para obtener beneficios federales y dificultades para planificar su futuro. La constante espera por una resolución migratoria genera ansiedad y afecta emocionalmente a las familias, que deben lidiar con la separación y la falta de estabilidad.
¿Qué sentimiento predomina entre los cubanos en EE.UU. bajo el estatus I-220A?
Muchos cubanos con I-220A experimentan una mezcla de esperanza y frustración. Aunque luchan por adaptarse y construir una vida mejor en Estados Unidos, la falta de claridad sobre su futuro migratorio y la separación familiar prolongada son fuentes constantes de angustia. Sin embargo, el apoyo de la comunidad y la fe en una resolución favorable mantienen viva la esperanza.
