¡Sin miedo al frío! Cubana desafía la nieve de Nebraska en ropa interior y anima a otros a mudarse: “Aquí se vive bien”

A pesar de las gélidas temperaturas, una cubana residente en Nebraska, Estados Unidos, sorprendió a sus seguidores en TikTok al salir en ropa interior a la nieve, mientras animaba a otros isleños a perder el miedo a mudarse al norte del país.

En el video, publicado en su cuenta de TikTok @rosmerylabacenale, la mujer aparece riendo y tiritando bajo la nieve, mientras asegura que vivir en Nebraska “es una de las mejores decisiones” que ha tomado.

“Quiero decirle a todas las personas que le tienen miedo a venir a vivir a Nebraska: esto es lo más lindo que hay en el mundo. Aquí lo único que hace es un poquitico de frío. Vaya, que los trabajos te pagan bien, las rentas separadas… un poquito de frío nada más”, comentó entre risas.

“Caballero, dejen la Doria, que esos son seis meses, cuatro meses, y tampoco es que cae nieve todos los días. Yo les recomiendo venir para acá. Miren qué paisaje más hermoso, pueden venir aquí y salir adelante, esto está divino”, añadió.

En las imágenes, grabadas en un paisaje completamente nevado, la cubana luce un camisón negro y una cadena dorada mientras se le nota temblando por el frío. Pese a ello, mantiene su entusiasmo, repitiendo con humor: “Eso es poco tiempo, jjj”, en referencia a la duración del invierno.

El clip rápidamente generó reacciones en redes sociales, donde muchos aplaudieron su valentía y sentido del humor, mientras otros admitieron que no soportarían las temperaturas bajo cero.

Nebraska es uno de los estados menos poblados de Estados Unidos, pero cada vez más cubanos llegan allí atraídos por las oportunidades laborales, el bajo costo de vida y la tranquilidad de sus ciudades.