“Viví en un refugio, pero nunca dejé de creer”: El mensaje de una cubana que empezó su negocio en Alemania

Una joven cubana residente en Alemania ha conmovido a miles de usuarios en TikTok al compartir su historia de superación, tras lograr mudarse de un refugio y comenzar su propio negocio de manicura desde casa.

“Hace apenas un mes logré mudarme luego de haber vivido en un refugio, y hoy, entre trabajar en una tienda y limpiar los fines de semana, sigo empujando mi verdadero sueño que es ser manicurista profesional”, contó la usuaria @cubana_enalemania en su video viral.

La joven explicó que comenzó con lo mínimo, pero con gran determinación: “Empecé desde casa, con una mesita y mucha ilusión. Es pequeño, pero es el inicio de algo que sé que será grande. ¿Y tú? ¿Qué sueño estás persiguiendo ahora mismo?”.

Su mensaje de esperanza y esfuerzo ha generado una ola de apoyo en redes sociales, donde cientos de cubanos en el exilio se han identificado con su historia y la han felicitado por su constancia.

“Qué orgullo ver a una cubana salir adelante en otro país”, “Eres inspiración para muchos que estamos empezando desde cero”, fueron algunos de los comentarios que recibió el video, que ya acumula miles de reproducciones.

La historia de esta joven resume el sacrificio y la determinación de muchos emigrantes cubanos que, lejos de su tierra, luchan día a día por construir una vida digna y alcanzar sus sueños con trabajo y fe.