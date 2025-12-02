Tras 11 años, una cubana y su familia dejan EE.UU. y se mudan a España en busca de paz: “No vine a ser millonaria”

Una cubana identificada como Thali, quien vivió once años en Estados Unidos, compartió en TikTok su decisión de dejar el país norteamericano para empezar una nueva vida en España junto a su familia. Su testimonio, lleno de reflexión y honestidad, se ha vuelto viral entre los migrantes cubanos que atraviesan procesos similares.

“Viví once años en los Estados Unidos y me fui a vivir a España. Todo el mundo te habla de lo difícil que es emigrar, pero nadie te dice que en la vida todo es un proceso. Empezar desde cero en cualquier país del mundo es igual de difícil”, explicó la joven en el video publicado en la cuenta @thalilifestyle.

Thali contó que llegó sola a Estados Unidos con apenas 18 años, y aunque tuvo que superar muchos obstáculos, logró salir adelante. Ahora, tras su reciente mudanza a España, asegura que las dificultades no la detienen y que lo importante es mantener la constancia y la fe.

“Llevo aproximadamente tres semanas en España y gracias a Dios ya tengo trabajo. En tres días he conseguido cuatro clientas nuevas. Todo requiere sacrificio, esfuerzo y horas de desvelo, pero si eres constante y entiendes que la vida es un proceso, las recompensas llegan”, afirmó.

En la descripción del video, la cubana compartió un mensaje más profundo sobre el significado de emigrar y la importancia de priorizar la paz interior por encima de las opiniones ajenas:

“Emigrar a un país nuevo… Todo el mundo te habla de lo difícil que es emigrar, pero nadie tiene la valentía de ponerse en tus zapatos. Nadie vive tu vida. Nadie siente lo que tú sientes. Nadie entiende realmente por qué tomas las decisiones que tomas.

Si tú eres emigrante, o estás pensando en emigrar porque estás pasando por una situación que solo tú entiendes… mi amor, no escuches voces ajenas. Las personas nunca van a entender el punto de vista de otra persona, porque no están viviendo su vida.

Así que vela por ti. Por tu paz. Por tu bienestar. Por lo que realmente te beneficia. Y olvídate de lo que diga el resto del mundo.

Emigrar a España no ha sido fácil. Ningún comienzo lo es. Cuando llegué a Estados Unidos también pasé muchísimo trabajo… y después salí adelante, tuve mis cosas, mi negocio, mis propiedades. Todo fluyó gracias a Dios.

Y lo mismo va a ser aquí. No me mudé a España para hacerme millonaria. Me mudé a España para tener paz y tranquilidad.

Si tú estás pasando por lo mismo, este video es para ti. Sigue tu intuición, sigue tu camino y recuerda: la vida es tuya, no de los demás.”

Su historia ha resonado con cientos de cubanos en redes sociales que también han dejado atrás el llamado “sueño americano” para buscar una vida más tranquila y equilibrada en Europa.

En un contexto donde emigrar sigue siendo una necesidad para miles de cubanos, el mensaje de Thali se convierte en un recordatorio de que la verdadera riqueza no siempre está en el dinero, sino en la paz que uno consigue al tomar el control de su propio destino.