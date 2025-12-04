Trump no descarta detenciones de inmigrantes durante el Mundial de la FIFA en Estados Unidos

Vídeos relacionados:

La administración del presidente Donald Trump no descarta la posibilidad de llevar a cabo redadas ni detenciones de inmigrantes durante el Mundial de Fútbol de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, lo cual augura un clima tenso en el certamen deportivo.

El jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la organización del evento, Andrew Giuliani, afirmó este miércoles en una rueda de prensa en Washington que el presidente “no descarta nada que haga más seguro a este país”, reportó EFE.

“Lo que no toleraremos serán alborotadores que amenacen la seguridad”, declaró Giuliani, quien añadió que la cita deportiva demostrará que “seguridad y hospitalidad pueden ir de la mano”.

El Mundial, previsto entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, llega en medio de un endurecimiento de la política migratoria de la administración Trump, que ha intensificado deportaciones, restricciones de asilo y revisiones de visados.

Consultado sobre la posible negativa de visados a extranjeros que planeen asistir a los partidos, Giuliani sostuvo que “cada decisión sobre un visado es una decisión sobre seguridad nacional”.

También recordó que cualquier persona con entrada confirmada para un partido contará con una cita prioritaria con las autoridades migratorias para tramitar su visado, como parte de un acuerdo entre la FIFA y la Casa Blanca.

El funcionario —hijo del exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani— destacó además que se han reducido los tiempos de espera consular para países como Argentina, Ecuador y Brasil, mientras los ciudadanos de Europa y Japón mantienen exención de visas.

En cuanto a Haití e Irán, naciones incluidas en la lista de 19 países con prohibición de ingreso a Estados Unidos, Giuliani reconoció que “parte de las delegaciones” deportivas de ambos países han recibido exenciones especiales.

Sin embargo, sobre los aficionados haitianos e iraníes, el funcionario remitió la decisión al Departamento de Estado, del que depende la concesión final de visados.

El Gobierno estadounidense espera más de un millón de visitantes durante el Mundial, evento que también se prevé impulse el turismo y la ocupación hotelera en ciudades sede como Miami, Los Ángeles, Dallas y Nueva York.

Paralelamente, la administración de Donald Trump anunció un nuevo mecanismo especial de visado para los extranjeros que viajen a Estados Unidos con motivo de la Copa del Mundo de 2026.

El programa, bautizado como “FIFA Pass”, permitirá que quienes compren entradas oficiales del torneo obtengan entrevistas consulares aceleradas para tramitar sus visas.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, presentó el sistema junto al mandatario estadounidense en la Oficina Oval. “Si tienes un boleto para la Copa del Mundo, puedes tener citas prioritarias para obtener tu visa”, afirmó.