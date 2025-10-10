"Hace cuatro años no tenía ni para coger una guagua": Bebeshito a solo horas de su show de medio tiempo en Miami

El reguetonero cubano Oniel Bebeshito se mostró emocionado y agradecido por el momento que vive en su carrera, a solo horas de presentarse en el show de medio tiempo del partido entre Argentina y Venezuela, que se celebrará en el Hard Rock Stadium de Miami.

“Hace 4 años no tenía ni para coger la guagua. Hoy estoy haciendo estadios en Estados Unidos”, escribió el artista en sus historias de Instagram, junto a un video grabado durante los ensayos en el estadio, donde se le ve sonriente y cantando a capella su exitoso tema “Tacto que llegó el reparto”.

La presentación de Bebeshito en uno de los estadios más icónicos del sur de la Florida marca un nuevo hito en su trayectoria como exponente del reparto, uno de los géneros urbanos más populares entre cubanos.

Además, el cantante adelantó que aprovechará su show para rendir un homenaje a su colega El Taiger, al cumplirse este 10 de octubre el primer aniversario de su fallecimiento. Aunque no reveló detalles, el tributo promete ser uno de los momentos más emotivos del evento.

Bebeshito ha venido consolidando su carrera desde que llegó a Estados Unidos, donde su música ha logrado calar entre el público latino, especialmente entre la comunidad cubana del exilio.

El artista sigue demostrando que con esfuerzo y determinación es posible transformar los sueños en realidad, incluso cuando el punto de partida es un género que hasta hace muy poco no tenía impacto internacional.

