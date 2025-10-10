"Hace cuatro años no tenía ni para coger una guagua": Bebeshito a solo horas de su show de medio tiempo en Miami

El reguetonero cubano Oniel Bebeshito se mostró emocionado y agradecido por el momento que vive en su carrera, a solo horas de presentarse en el show de medio tiempo del partido entre Argentina y Venezuela, que se celebrará en el Hard Rock Stadium de Miami.
“Hace 4 años no tenía ni para coger la guagua. Hoy estoy haciendo estadios en Estados Unidos”, escribió el artista en sus historias de Instagram, junto a un video grabado durante los ensayos en el estadio, donde se le ve sonriente y cantando a capella su exitoso tema “Tacto que llegó el reparto”.
La presentación de Bebeshito en uno de los estadios más icónicos del sur de la Florida marca un nuevo hito en su trayectoria como exponente del reparto, uno de los géneros urbanos más populares entre cubanos.
Además, el cantante adelantó que aprovechará su show para rendir un homenaje a su colega El Taiger, al cumplirse este 10 de octubre el primer aniversario de su fallecimiento. Aunque no reveló detalles, el tributo promete ser uno de los momentos más emotivos del evento.
Bebeshito ha venido consolidando su carrera desde que llegó a Estados Unidos, donde su música ha logrado calar entre el público latino, especialmente entre la comunidad cubana del exilio.
El artista sigue demostrando que con esfuerzo y determinación es posible transformar los sueños en realidad, incluso cuando el punto de partida es un género que hasta hace muy poco no tenía impacto internacional.
Preguntas frecuentes sobre el espectáculo de medio tiempo de Bebeshito en Miami
¿Quién es Bebeshito y por qué es relevante su actuación en el Hard Rock Stadium?
Bebeshito es un reguetonero cubano que ha logrado llevar el género urbano del reparto a escenarios internacionales. Su actuación en el Hard Rock Stadium durante el partido entre Argentina y Venezuela es un hito para su carrera y para el reparto, un género que ha crecido más allá de las fronteras cubanas.
¿Qué importancia tiene el homenaje a El Taiger en el show de Bebeshito?
Bebeshito rendirá homenaje a El Taiger durante su actuación, conmemorando el primer aniversario de su fallecimiento. El tributo promete ser uno de los momentos más emotivos del evento, reflejando la influencia de El Taiger en su carrera y en el género del reparto.
¿Cómo ha sido el crecimiento de Bebeshito desde su llegada a Estados Unidos?
Desde su llegada a Estados Unidos, Bebeshito ha experimentado un crecimiento impresionante en su carrera musical. Ha logrado presentarse en estadios y arenas importantes, ha participado en eventos como la Billboard Latin Music Week, y ha sido reconocido como Artista Latino en Ascenso por Billboard. Su música ha calado en el público latino, especialmente entre los cubanos en el extranjero.
¿Qué significa el encuentro de Bebeshito con Daddy Yankee para su carrera?
El encuentro de Bebeshito con Daddy Yankee representa un respaldo significativo en su carrera, ya que fue reconocido y alentado por una de las leyendas más grandes del reguetón. Este momento simboliza el reconocimiento del talento cubano a nivel internacional y refuerza el impacto del reparto en la música urbana.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.