Denuncian deplorable estado de la calle de acceso a escuela primaria en Santiago de Cuba

Una nueva denuncia expone, una vez más, el abandono institucional que sufren comunidades enteras en Santiago de Cuba.

Esta vez, la voz que rompe el silencio es la de una madre del reparto Antonio Maceo, quien acudió desesperada al periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada para alertar sobre el peligro que enfrentan a diario los estudiantes del seminternado Julio Trigo López.

"Acudo a usted buscando apoyo, porque ya no sé a quién más recurrir", escribió la mujer, describiendo un escenario que los vecinos llevan meses soportando.

La única vía de acceso hacia la escuela está convertida en un lodazal pestilente, llena de huecos, fango, aguas estancadas y un deterioro tan severo que caminar por allí significa un riesgo sanitario y físico para los niños.

La madre compartió un video que Mayeta difundió en Facebook.

En las imágenes -que reflejan un panorama que se repite en otros barrios de la provincia- se observan charcos permanentes, terrenos intransitables y señales visibles de abandono estatal.

Por si fuera poco, la acera está llena de basura y vegetación seca, lo que obliga a los menores a tomar la calle.

Todo esto en medio de un aumento de enfermedades y epidemias que afectan a Santiago de Cuba, donde el propio sistema de salud admite estar desbordado.

Preguntas que el gobierno no responde

Como subraya el periodista, las familias se sienten burladas ante tanta contradicción oficial: Si el Estado reconoce los brotes epidemiológicos, ¿cómo permite que los niños entren a clase por un camino digno de zona de desastre?.

"¿Cómo es posible que el acceso a una escuela primaria esté en estas condiciones? ¿Quién responde por estos riesgos? ¿Por qué este camino sigue igual a pesar de las quejas de la comunidad?", se cuestiona Mayeta.

La situación se agrava porque, cuando la madre intentó plantear su preocupación directamente en la escuela, ni siquiera pudo saber si la directora asistiría ese día. La ausencia de una autoridad responsable dejó a los padres sin ninguna instancia concreta a la cual dirigirse.

Es el retrato perfecto del funcionamiento institucional en Cuba: nadie responde, nadie asume responsabilidad, nadie soluciona. La comunidad denuncia, pero el Estado mira hacia otro lado.

El reclamo es urgente: niños pequeños obligados a caminar cada mañana por un terreno insalubre, donde podrían resbalar, enfermar o sufrir accidentes.

Se trata de un derecho elemental: que los menores puedan llegar a su escuela de forma segura, algo que el gobierno ni garantiza ni parece considerar una prioridad.

Exigen solución inmediata

Mayeta amplificó el llamado de esta madre y de decenas de familias que no se atreven a denunciar, pero que padecen lo mismo.

Exigen respuestas reales, no consignas vacías ni promesas que nunca se cumplen. Reclaman acción de las autoridades, que siguen guardando silencio mientras los niños pagan las consecuencias de la negligencia estatal.

"Los niños no pueden seguir pagando la negligencia de quienes deberían protegerlos", concluyó el periodista.

Una frase que resume, con dolorosa precisión, la realidad que viven miles de familias cubanas: un país donde el Estado exige lealtad, pero no ofrece lo mínimo indispensable para garantizar dignidad y seguridad a sus propios ciudadanos.