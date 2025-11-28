Mientras escuelas cubanas se caen a pedazos, centro educativo español privado funciona en La Habana

Ojalá todos los niños cubanos pudieran estudiar en escuelas así, desearon usuarios en redes

Una escuela española privada en el habanero municipio de Playa exhibe instalaciones renovadas y educación internacional, mientras miles de estudiantes cubanos asisten a planteles en ruinas.

El Centro Educativo Español de La Habana (CEEH) publicó en su cuenta de Instagram imágenes de sus nuevas aulas de tránsito y una cancha deportiva recientemente reformada.

“Este nuevo curso escolar nuestro colegio tiene entre sus metas lograr espacios ideales para nuestros estudiantes, cumpliendo con sus expectativas y necesidades”, señaló la institución en otra de sus publicaciones.

La escuela, ubicada en 5ta Avenida B entre las calles 68 y 70 en Playa, ofrece enseñanza desde el nivel infantil hasta bachillerato siguiendo el currículo español.

Según la Wikipedia, el centro cuenta con dos sedes a menos de tres kilómetros de distancia y atiende a hijos de ciudadanos españoles residentes en La Habana, otros extranjeros, diplomáticos y empresarios.

En sus redes sociales, la escuela promueve intercambios estudiantiles internacionales y presume de instalaciones que contrastan radicalmente con la realidad de los planteles públicos cubanos, donde los derrumbes, la falta de pupitres y las pizarras rotas son cotidianos.

Por su parte, el creador de contenidos cubano Elieser El Bayardo (@elieser_elbayardo) comentó en un video viral que la escuela “opera con estándares europeos, sin filtraciones ni propaganda, con cuotas de miles de dólares y acceso solo para hijos de funcionarios, familias con divisas o personas con conexiones”.

Bayardo agregó que “mientras el sistema habla de igualdad, esta escuela demuestra que los privilegios sí existen y que la calidad aparece solo cuando no depende del Estado cubano”.

En comentarios de las publicaciones del centro, varios usuarios cubanos expresaron su frustración por la brecha educativa.

“Que lindo es ver una escuela sin carteles y propagandas adoctrinadoras por doquier”, escribió un usuario.

Otra comentó: “Necesitamos más escuelas así, que no sean gratuitas pero que haya educación de verdad”.

Una usuaria identificada como Mercedes Denis Peláez señaló que “han pasado más de 20 años y el CEEH sigue formando maravillosos estudiantes de nivel internacional”.

Sin embargo, la polémica surgió cuando padres cubanos preguntaron si podían matricular a sus hijos pagando la cuota de admisión.

“Me gustaría saber si un niño nativo cubano puede matricular en este centro pagando el costo de admisión”, cuestionó un usuario.

Otro le respondió tajantemente: “Claro que no, esas escuelas son solo para hijos de papá”.

Una usuaria aclaró que en la web del centro aparece como primer requisito ser extranjero con residencia en Cuba, aunque otra comentó que “si eres hijo de papás cubanos con dinero claro que puede”.

Usuarios expresaron indignación por la desigualdad. “Muy linda la escuela, pero los demás niños que no tienen nada de esos privilegios, una ilusión que solo existe para unos pocos y el resto qué”, escribió una madre cubana.

Otro usuario recordó: “No tengo nada en contra de esto, por el contrario, ojalá y puedan formar muchos niños con verdaderos valores y conocimiento, pero me da mucha pena que hay millones de niños que como yo le daban un vaso de yogurt vencido en el recreo”.

La cuenta oficial del centro respondió a varios de los comentarios: “Como institución educativa internacional, mantenemos un enfoque estrictamente académico y respetuoso con todas las realidades”.

Esa respuesta diplomática no calmó el malestar de quienes ven en la escuela un símbolo de la desigualdad que el gobierno cubano dice combatir, pero perpetúa.

El 19 de agosto de 2024, la Gaceta Oficial de la República publicó el Decreto 107/2024, que actualiza el listado de actividades prohibidas para las micro, pequeñas y medianas empresas, cooperativas no agropecuarias y trabajadores por cuenta propia.

La normativa ratifica el monopolio estatal sobre la enseñanza y prohíbe explícitamente la emisión de licencias para negocios de educación privada. Ninguna forma de gestión no estatal tiene autorización legal para impartir servicios educativos en Cuba, cerrando la puerta a escuelas, academias o institutos privados cubanos, mientras instituciones extranjeras como el CEEH operan sin restricciones.

“Esa no es Cuba ni la escuela de los niños y adolescentes cubanos. Dios quiera que todos los niños y adolescentes cubanos tuvieran el derecho y la posibilidad de estudiar en escuelas así”, lamentó una usuaria.

Mientras el CEEH promociona sus instalaciones reformadas y sus estándares educativos europeos, miles de niños cubanos continúan asistiendo a escuelas públicas donde el techo gotea, las paredes se agrietan y la propaganda política cubre cada rincón.