Gobierno cubano celebra que Granma recupere apenas 5 MW de electricidad tras días de apagón por Melissa

Vídeos relacionados:

La Unión Eléctrica informó (UNE) que en la tarde de este sábado la provincia de Granma alcanzó una carga servida desde el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) de apenas 5 MW y el anunció causó indignación entre los granmenses.

“5 MX consume una lavadora rusa”, “qué clase de logro”, “Eso debe ser una burla hacia el pueblo”, fueron algunos de los comentarios en respuesta al anuncio de la UNE que se lo tomaron con ironía o molestia.

Otros reportaron los apagones desde sus municipios.

Facebook

“En Jiguaní desde el martes del paso de Melissa hasta hoy no hay corriente, los días anteriores las tres horas reglamentarias para los granmenses. Aquí nunca hubo prioridad de energía los días previos a Melissa. El país es un desastre en todo y la UNE y la Empresa Eléctrica de Granma ocupan un espacio importante en ese desastre”, se quejó Ramon Marcelino.

“Campechuela dos horas nada más no dió tiempo para nada”, precisó otra granmense.

Lo más leído hoy:

Según cifras oficiales, más de 45,000 viviendas han sufrido daños, la mayoría en sus techos, y 14,000 personas permanecen evacuadas en instalaciones estatales en el oriente de Cuba tras el paso de Melissa.

El gobierno cubano también ha reconocido que más de 1,500 escuelas resultaron afectadas, y que cerca de 78,700 hectáreas de cultivos, en su mayoría de plátano, quedaron devastadas.

Aunque las autoridades aseguran que “se avanza en el restablecimiento de la electricidad y el abasto de agua”, la ciudadanía denuncia falta de recursos, lentitud en la ayuda y cortes eléctricos prolongados.

Este sábado se conoció que en Holguín más de 100 mil clientes siguen sin electricidad tras el azote de Melissa.