Gobierno cubano celebra que Granma recupere apenas 5 MW de electricidad tras días de apagón por Melissa

La Unión Eléctrica informó (UNE) que en la tarde de este sábado la provincia de Granma alcanzó una carga servida desde el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) de apenas 5 MW y el anunció causó indignación entre los granmenses.
“5 MX consume una lavadora rusa”, “qué clase de logro”, “Eso debe ser una burla hacia el pueblo”, fueron algunos de los comentarios en respuesta al anuncio de la UNE que se lo tomaron con ironía o molestia.
Otros reportaron los apagones desde sus municipios.
“En Jiguaní desde el martes del paso de Melissa hasta hoy no hay corriente, los días anteriores las tres horas reglamentarias para los granmenses. Aquí nunca hubo prioridad de energía los días previos a Melissa. El país es un desastre en todo y la UNE y la Empresa Eléctrica de Granma ocupan un espacio importante en ese desastre”, se quejó Ramon Marcelino.
“Campechuela dos horas nada más no dió tiempo para nada”, precisó otra granmense.
Según cifras oficiales, más de 45,000 viviendas han sufrido daños, la mayoría en sus techos, y 14,000 personas permanecen evacuadas en instalaciones estatales en el oriente de Cuba tras el paso de Melissa.
El gobierno cubano también ha reconocido que más de 1,500 escuelas resultaron afectadas, y que cerca de 78,700 hectáreas de cultivos, en su mayoría de plátano, quedaron devastadas.
Aunque las autoridades aseguran que “se avanza en el restablecimiento de la electricidad y el abasto de agua”, la ciudadanía denuncia falta de recursos, lentitud en la ayuda y cortes eléctricos prolongados.
Este sábado se conoció que en Holguín más de 100 mil clientes siguen sin electricidad tras el azote de Melissa.
Preguntas frecuentes sobre la crisis eléctrica en Cuba tras el huracán Melissa
¿Cuánto se ha recuperado el suministro eléctrico en Granma tras el huracán Melissa?
Granma ha recuperado apenas 5 MW de electricidad tras el huracán Melissa. La cifra es insignificante dada la magnitud de los daños, y ha generado indignación entre los residentes de la provincia. En general, el proceso de recuperación es lento y se centra en asegurar el suministro a instalaciones críticas como hospitales y centros de evacuación.
¿Cuáles son las principales afectaciones causadas por el huracán Melissa en Cuba?
El huracán Melissa ha dejado a más de 45,000 viviendas dañadas y 14,000 personas evacuadas en el oriente de Cuba. Además, más de 1,500 escuelas han sido afectadas y cerca de 78,700 hectáreas de cultivos, principalmente de plátano, han sido devastadas. La infraestructura energética también sufrió graves daños, complicando aún más la situación.
¿Por qué el sistema eléctrico cubano está colapsado?
El sistema eléctrico cubano enfrenta un colapso debido a una combinación de averías estructurales, falta de inversiones y escasez de combustible. La situación se ha agravado con el paso del huracán Melissa, que ha dejado a amplias zonas del oriente del país sin suministro. La falta de recursos y la mala gestión han impedido una recuperación efectiva.
¿Cuál es la situación actual del suministro eléctrico en el oriente de Cuba?
A pesar de los esfuerzos de recuperación, cientos de miles de hogares en el oriente de Cuba siguen sin electricidad. La región ha sido una de las más afectadas por el huracán Melissa, y la recuperación es lenta debido a los daños severos en la infraestructura energética. La escasez de recursos y combustible sigue siendo un obstáculo importante.
