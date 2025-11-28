Lis Cuesta continúa su periplo por oriente y visita una escuela en Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:

Lis Cuesta, esposa del gobernante Miguel Díaz-Canel, reapareció este jueves en Santiago de Cuba, donde visitó una escuela y se reunió con pobladores afectados por el paso del ciclón que devastó varias provincias orientales hace más de un mes.

Críticas en redes sociales cuestionan la aparición tardía de Lis, quien no había visitado las zonas afectadas desde el desastre.

En sus redes sociales la "no primera dama" ha dejado claro que participa en estas visitas oficiales como funcionaria, "desde la Educación y la Cultura", para revisar la recuperación posterior a Melissa.

La Presidencia de Cuba compartió imágenes del recorrido y citó a Díaz-Canel diciendo que era “un encanto estar aquí”, que percibía un “ambiente esperanzador” y prometiendo volver a visitar a los niños del centro educativo.

En el Cayo Granma, una de las zonas más golpeadas, el propio régimen reconoció que de las 256 viviendas censadas, 170 sufrieron afectaciones, de ellas 15 derrumbes totales y 20 parciales.

También se reportaron 31 techos completamente destruidos y 84 dañados de manera parcial. A pesar de que las autoridades aseguran haber entregado “150 colchones”, la realidad es que son vendidos a la población, a pesar de que las comunidades sufren escasez, insalubridad y abandono.

Lo más leído hoy:

La electricidad aún no ha sido restablecida en algunas áreas de Santiago y municipios cercanos. El suministro de agua potable sigue interrumpido. Muchos hogares cocinan con leña y dependen de cisternas improvisadas para sobrevivir.

A la emergencia humanitaria se suma una epidemia de chikungunya, que afecta sobre todo a niños y ancianos, agravada por la acumulación de basura y aguas estancadas en zonas donde el sistema sanitario colapsó tras el paso del ciclón.

Mientras tanto, Díaz-Canel y Lis Cuesta continúan su recorrido propagandístico por el oriente, repitiendo mensajes de “resistencia” y “victoria” en actos públicos, sin ofrecer soluciones concretas a las miles de familias que permanecen sin techo ni asistencia.

El mandatario cubano aseguró que “seguirán llegando recursos” y pidió “no tener miedo”, aunque la desesperanza crece entre los damnificados que lo escuchan repetir promesas incumplidas desde hace semanas.

Lis aprovechó su visita a Santiago para llegar hasta la tumba del dictador Fidel Castro y tomarse una foto rindiéndole honores. Compartió la imagen en su perfil en X con el siguiente texto: "FIDEL, cuando el camino se hace cuesta arriba, vuelvo a ti. Tu huella sigue marcando nuestro andar. Patria o Muerte. ¡Venceremos!"

El ciclón azotó el oriente cubano hace un mes y dejó un saldo devastador de viviendas destruidas, pérdidas agrícolas y un sistema eléctrico colapsado. A pesar de los discursos oficiales, la recuperación avanza a paso lento, mientras el régimen prioriza el control político y la propaganda sobre la atención a las víctimas.