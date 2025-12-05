La tiktoker hispanocubana Ainara Quesada (@ainaraquesada__ ) volvió a hablar de su conexión con Cuba y esta vez lo hizo para responder a las críticas que ha recibido por su último viaje a la isla. En un video publicado en TikTok, la joven contó que lleva “tres días en la cama” porque regresó con algún virus de la isla, y aprovechó el momento para aclarar varios comentarios de sus seguidores.

“Siempre que voy a Cuba es lo mismo. Si enseño la realidad que vivo, se me echa en cara que no enseño lo que pasa. Y si enseño lo que pasa, me decís que me van a prohibir entrar al país”, dijo Ainara, visiblemente cansada de las polémicas que rodean cada uno de sus viajes familiares.

La influencer, hija de madre española y padre cubano, aseguró que entiende la frustración de muchos cubanos, pero recordó que su intención no es hacer periodismo, sino compartir lo que vive cuando visita a su familia. “Me habéis criticado bastante por ir a Cuba, pero no tengo la culpa de que la mitad de mi familia sea de allí. Hay que ser ignorante para no saber lo que está pasando”, afirmó.

También respondió a quienes la acusaron de frivolidad por publicar un video comprando un helado en La Habana. “Si mi tía quiere helado, yo voy y lo compro, aunque sea el más caro y tenga que recorrer toda la Habana. ¿Por qué no iba a hacerlo? ¿Es un delito?”, comentó.

El video generó cientos de reacciones y la mayoría fueron de apoyo. “Haces bien en ir cuando quieras, familia es familia y punto”, escribió una usuaria. Otro internauta añadió: “Yo también seguiré yendo a Cuba porque no puedo traer a todos mis familiares a Europa. Los demás que hablen lo que quieran”.

Algunos seguidores cubanos también salieron en su defensa. “La situación en Cuba no es solo que hay colas, es que no hay libertad. Tú no tienes la culpa, la culpa es de la dictadura”, comentó una usuaria. Otros destacaron su sinceridad y el cariño que muestra por sus raíces.

Ainara, que ya había reflexionado en videos anteriores sobre lo que significa tener “dos nacionalidades diferentes”, volvió a dejar claro que su relación con Cuba es profunda y emocional.