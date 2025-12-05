La tiktoker hispanocubana Ainara Quesada (@ainaraquesada__ ) volvió a hablar de su conexión con Cuba y esta vez lo hizo para responder a las críticas que ha recibido por su último viaje a la isla. En un video publicado en TikTok, la joven contó que lleva “tres días en la cama” porque regresó con algún virus de la isla, y aprovechó el momento para aclarar varios comentarios de sus seguidores.
“Siempre que voy a Cuba es lo mismo. Si enseño la realidad que vivo, se me echa en cara que no enseño lo que pasa. Y si enseño lo que pasa, me decís que me van a prohibir entrar al país”, dijo Ainara, visiblemente cansada de las polémicas que rodean cada uno de sus viajes familiares.
La influencer, hija de madre española y padre cubano, aseguró que entiende la frustración de muchos cubanos, pero recordó que su intención no es hacer periodismo, sino compartir lo que vive cuando visita a su familia. “Me habéis criticado bastante por ir a Cuba, pero no tengo la culpa de que la mitad de mi familia sea de allí. Hay que ser ignorante para no saber lo que está pasando”, afirmó.
También respondió a quienes la acusaron de frivolidad por publicar un video comprando un helado en La Habana. “Si mi tía quiere helado, yo voy y lo compro, aunque sea el más caro y tenga que recorrer toda la Habana. ¿Por qué no iba a hacerlo? ¿Es un delito?”, comentó.
El video generó cientos de reacciones y la mayoría fueron de apoyo. “Haces bien en ir cuando quieras, familia es familia y punto”, escribió una usuaria. Otro internauta añadió: “Yo también seguiré yendo a Cuba porque no puedo traer a todos mis familiares a Europa. Los demás que hablen lo que quieran”.
Algunos seguidores cubanos también salieron en su defensa. “La situación en Cuba no es solo que hay colas, es que no hay libertad. Tú no tienes la culpa, la culpa es de la dictadura”, comentó una usuaria. Otros destacaron su sinceridad y el cariño que muestra por sus raíces.
Ainara, que ya había reflexionado en videos anteriores sobre lo que significa tener “dos nacionalidades diferentes”, volvió a dejar claro que su relación con Cuba es profunda y emocional.
Preguntas frecuentes sobre las críticas a los viajes a Cuba y la realidad en la isla
¿Por qué Ainara Quesada viaja a Cuba a pesar de las críticas?
Ainara Quesada viaja a Cuba porque la mitad de su familia es cubana, y su intención es mantener la conexión con sus raíces y seres queridos, no hacer periodismo ni mostrar una imagen distorsionada de la realidad en la isla.
¿Qué dice Ainara sobre las acusaciones de frivolidad en sus publicaciones desde Cuba?
Ainara Quesada defiende sus acciones diciendo que si su tía quiere helado, ella lo compra, sin importar las críticas por el costo o el recorrido necesario. Ella considera que no hay delito en querer proporcionar pequeños placeres a su familia mientras está en Cuba.
¿Cómo reaccionan los seguidores de Ainara a sus viajes a Cuba?
La mayoría de las reacciones al video de Ainara Quesada han sido de apoyo. Sus seguidores defienden su derecho a visitar a su familia en Cuba, argumentando que la familia es lo más importante y que las críticas no deberían interferir en sus decisiones personales.
¿Qué críticas enfrentan los cubanos que regresan a la isla desde el extranjero?
Los cubanos que regresan a la isla a menudo enfrentan críticas por supuestamente "alimentar la dictadura" o por tener una visión distorsionada de la realidad cubana. Algunos son acusados de regresar para aprovechar la economía informal o evitar las dificultades del trabajo en el extranjero.
