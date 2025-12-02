Muerte de menores por arbovirosis en Cuba desata alarma en la prensa canadiense

El reconocimiento de 21 muertes de menores por arbovirosis en Cuba ha generado alarma internacional. Canadá alerta sobre el brote y la precariedad sanitaria en la isla, criticando la falta de transparencia del régimen.

Martes, 2 Diciembre, 2025 - 07:59

Familia canadiense de turismo en Cuba e imagen de referencia creada con IA
Familia canadiense de turismo en Cuba e imagen de referencia creada con IA Foto © Adelante - DALL-E

El reconocimiento oficial de que 21 niños y adolescentes han muerto en Cuba por dengue y chikungunya ha provocado alarma internacional y llegó este lunes hasta las páginas de la prensa de Canadá, uno de los principales países de emisión de turistas a la Isla.

Según TVA Nouvelles, la viceministra de Salud cubana, Carilda Peña, confirmó la víspera que 33 personas han fallecido por arbovirosis, entre ellas 14 menores víctimas del chikungunya y siete (7) del dengue.

El medio quebequense subrayó que hasta la fecha, el ministerio de Salud Pública (MINSAP) no había reconocido muertes por chikungunya, pese a las denuncias de familiares y médicos que durante semanas alertaron sobre el incremento de casos graves y la saturación hospitalaria.

El reconocimiento tardío del régimen coincide con la actualización de las recomendaciones de viaje de Asuntos Globales Canadá, publicadas el 18 de noviembre, alertando del peligro de viajar a la Isla debido al brote epidémico y la precariedad del sistema sanitario cubano.

Según la entidad gubernamental canadiense, los viajeros y turistas que visiten Cuba deben saber que existe “un número mayor de casos de chikungunya de lo esperado”, e incluye a Cuba entre los países con brotes activos junto a Bangladesh, Kenia y Sri Lanka.

El aviso canadiense subraya que la atención médica en la isla es limitada, con hospitales en malas condiciones, falta de medicamentos y deficiencias de higiene. “Las clínicas internacionales ubicadas en zonas turísticas ofrecen servicios médicos mejores que los centros públicos, pero están reservadas a los extranjeros”, destaca el documento.

La alerta también recuerda los problemas estructurales que enfrenta el país: escasez de alimentos, combustible y medicinas, cortes eléctricos y deterioro de los servicios de emergencia. Los tiempos de respuesta de ambulancias, advierte, “pueden ser lentos, especialmente fuera de las zonas turísticas.”

La preocupación internacional se suma a la indignación dentro de la isla, donde ciudadanos y expertos denuncian el ocultamiento de cifras reales y la falta de transparencia del MINSAP.

Las muertes de menores confirmadas ahora dan la razón a las advertencias médicas y a las denuncias difundidas en redes sociales por cubanos que han sufrido la pérdida de familiares y allegados y que vienen denunciando que hay “muchos niños en estado crítico.”

Mientras Canadá lanza advertencias y los medios internacionales cubren la crisis, el régimen de Miguel Díaz-Canel continúa celebrando reuniones televisadas con “expertos y científicos” sin anunciar medidas concretas, sin presupuestos y sin reconocer su responsabilidad directa.

Cuba, que durante décadas vendió al mundo su modelo de salud como un símbolo revolucionario, enfrenta hoy un colapso sanitario visible desde el exterior: una epidemia que mata a sus niños, un sistema sin recursos, y un gobierno que sigue priorizando la propaganda sobre la verdad.

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

