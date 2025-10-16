La influencer cubana Claudia Artiles lo tiene claro: pronto pasará por el quirófano para conseguir el cuerpo que desea. Entre risas y mucha naturalidad, la creadora compartió con sus seguidores un video en el que habló sin filtros sobre su figura y las críticas que recibe en redes sociales. Frente al espejo, vestida con un top rojo y un mono deportivo que aprovechó para promocionar, la cubana mostró su característico sentido del humor.

“Mi amor, déjame decirte que este cuerpo de yuca se va a operar muy pronto”, dijo divertida mientras enseñaba su figura. Luego añadió con total confianza: “Mirándome bien, no tengo la cuerpa tan mal. La gente vive criticándome el cuerpo. He engordado, y cuando engordo me pongo buena, porque esas nalgas son mías. El cirujano me va a ayudar un poquito, pero es mío, y la barriguita pronto, pronto se va”.

El clip, grabado desde Miami, se llenó de comentarios en cuestión de minutos. Muchas seguidoras la llenaron de halagos: “Yo tú ni me opero, tienes tu cuerpo muy bonito”, escribió una. Otra comentó: “Mami, todas pasamos por eso, para eso somos madres, eres bella”. Aun así, también hubo opiniones más críticas, aunque Claudia no perdió la sonrisa ni el buen humor.

Además de hablar de su próxima operación, la cubana aprovechó para mostrar el mono moldeador que llevaba puesto, destacando que “recoge y amolda muy bien”.

Este nuevo video llega poco después de que Claudia celebrara el éxito de su cirugía láser ocular, con la que recuperó una visión perfecta. En otro clip contó feliz que se siente “súper bien” y que el procedimiento fue indoloro. “Veo clarito, me siento súper bien y ya no tengo que usar espejuelos, gracias a Dios”, dijo emocionada.

La influencer explicó que sigue las indicaciones médicas al pie de la letra, aplicándose las gotas oculares y evitando hacer esfuerzos. También reveló que el efecto del procedimiento puede durar hasta quince años, algo que sorprendió a muchos de sus seguidores.

Con una nueva visión y planes de cirugía estética en camino, Claudia Artiles vive uno de sus mejores momentos. Su pareja, el también influencer Ultrack, se sometió hace poco a un implante capilar en Miami, y juntos comparten sus cambios con humor y complicidad. “A eso voy”, le escribió ella a una seguidora que la animó a disfrutar la vida.

