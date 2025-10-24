"La barriguita me molesta": Claudia Artiles se sincera sobre los motivos de su cirugía estética en Miami

La creadora de contenido cubana Claudia Artiles abrió su corazón con sus seguidores al contar los motivos que la llevan a someterse a una cirugía estética en Miami.
Con su característico tono cercano, confesó que la decisión no fue impulsiva, sino parte de un proceso personal de aceptación y amor propio.
“¿Por qué decidí operarme? Mi amor, porque esta panza que yo tengo en algún momento me la tenía que quitar. Ustedes saben que cuando uno es mamá el cuerpo cambia muchísimo y la barriguita me molesta”, dijo Claudia en un video que compartió en TikTok e Instagram.
Artiles eligió la clínica Elevate Cosmetic Center, asegurando que fue la que más confianza y seguridad le brindó para dar este importante paso.
Sobre los resultados que espera, se mostró optimista y muy contenta: “Sentirme feliz porque todo va a salir bien, sé que voy a quedar súper natural y espero verme en la playa con un bikini enseñando la cuerpa”.
La pareja de Ultrack, que comparte gran parte de su vida con sus seguidores, está dispuesta a todo por sentirse bien con su cuerpo y no solo frente al espejo.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.