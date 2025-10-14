Samantha Hernández ya contó cómo está viviendo su recuperación y lo duros que fueron los primeros días tras su cirugía estética, pero ahora fue más allá: publicó el video del momento exacto en que entró al quirófano. Y sí, hubo un detalle inesperado que enloqueció a las redes: la anestesiaron con una canción de L’Kimii, su novio.
Mientras el equipo médico la anestesiaba, de fondo sonaba “Instagram”, el tema del reguetonero cubano con el que, según ha contado antes, comenzó su historia de amor. Con la mascarilla ya puesta, Samantha incluso se anima a cantar suavemente la canción, justo antes de quedarse dormida.
"Estoy súper nerviosa, no por cómo vaya a quedar, sino porque voy a entrar a un salón de operación", dijo, visiblemente tensa, en medio de la preparación.
En el video también se confirma que la joven se sometió a una liposucción 360 sin transferencia de grasa y a un aumento de senos. Hacia el final del clip, se pueden ver los primeros resultados.
La publicación provocó una ola de reacciones en redes sociales, con más de 29 mil interacciones en pocas horas. Comentarios, memes, corazones y fuego llenaron las plataformas.
“La canción en la anestesia es todo”, “Ahora sí cerraste”, “Una tuneada natural”, “Con esa canción y ese cuerpo, ¿quién compite?”
También hubo opiniones divididas. Algunos usuarios cuestionaron si era necesario operarse, mientras otros salieron en defensa de la influencer y aplaudieron su sinceridad: “Está feliz y se nota”, “Eso también es amor propio”, “El que puede, puede”.
Aunque Samantha aún se encuentra en proceso de recuperación, ya mostró parte de su nueva figura, y los cambios son evidentes. Aún usa faja, esponjas y tablas, pero promete mostrar el resultado final muy pronto.
"De aquí a tres meses me verán con otro bikini, pero con un cuerpazo", dijo con picardía.
Con este nuevo video, Samantha demuestra que no tiene miedo de mostrar su realidad, con todo y nervios, bisturí y reguetón de fondo. Y como era de esperarse... las redes se volvieron locas.
Preguntas Frecuentes sobre la Cirugía Estética de Samantha Hernández
¿Por qué Samantha Hernández eligió una canción de L’Kimii para su anestesia?
Samantha Hernández eligió una canción de L’Kimii, su novio, para su anestesia porque la canción "Instagram" tiene un significado especial para ellos, ya que fue con esta canción que comenzó su historia de amor. Esto no solo añadió un toque personal al momento, sino que también capturó la atención de sus seguidores en redes sociales, generando una ola de reacciones.
¿Qué procedimientos estéticos se realizó Samantha Hernández?
Samantha Hernández se sometió a una liposucción 360 sin transferencia de grasa y a un aumento de senos. Estos procedimientos fueron parte de su decisión de retocar algunas áreas de su cuerpo con las que no se sentía completamente satisfecha, a pesar de que ella misma afirma amarse tal como es.
¿Cómo ha sido la recuperación de Samantha tras la cirugía?
La recuperación de Samantha ha sido complicada en sus primeros días, experimentando un desmayo y vómitos. Sin embargo, ha mostrado un buen ánimo y, con el paso del tiempo, se siente más activa aunque aún en proceso de recuperación. Ha recibido masajes postoperatorios que, aunque incómodos, han sido necesarios para su recuperación.
¿Cómo ha reaccionado el público a la cirugía de Samantha Hernández?
La reacción del público ha sido mixta: algunos aplauden su sinceridad y decisión de compartir su proceso de cirugía estética abiertamente, mientras otros cuestionan la necesidad de someterse a estos procedimientos. Sin embargo, la mayoría de sus seguidores han mostrado apoyo y curiosidad por ver los resultados finales.
