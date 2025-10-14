Samantha Hernández ya contó cómo está viviendo su recuperación y lo duros que fueron los primeros días tras su cirugía estética, pero ahora fue más allá: publicó el video del momento exacto en que entró al quirófano. Y sí, hubo un detalle inesperado que enloqueció a las redes: la anestesiaron con una canción de L’Kimii, su novio.

Mientras el equipo médico la anestesiaba, de fondo sonaba “Instagram”, el tema del reguetonero cubano con el que, según ha contado antes, comenzó su historia de amor. Con la mascarilla ya puesta, Samantha incluso se anima a cantar suavemente la canción, justo antes de quedarse dormida.

"Estoy súper nerviosa, no por cómo vaya a quedar, sino porque voy a entrar a un salón de operación", dijo, visiblemente tensa, en medio de la preparación.

En el video también se confirma que la joven se sometió a una liposucción 360 sin transferencia de grasa y a un aumento de senos. Hacia el final del clip, se pueden ver los primeros resultados.

La publicación provocó una ola de reacciones en redes sociales, con más de 29 mil interacciones en pocas horas. Comentarios, memes, corazones y fuego llenaron las plataformas.

“La canción en la anestesia es todo”, “Ahora sí cerraste”, “Una tuneada natural”, “Con esa canción y ese cuerpo, ¿quién compite?”

Lo más leído hoy:

También hubo opiniones divididas. Algunos usuarios cuestionaron si era necesario operarse, mientras otros salieron en defensa de la influencer y aplaudieron su sinceridad: “Está feliz y se nota”, “Eso también es amor propio”, “El que puede, puede”.

Aunque Samantha aún se encuentra en proceso de recuperación, ya mostró parte de su nueva figura, y los cambios son evidentes. Aún usa faja, esponjas y tablas, pero promete mostrar el resultado final muy pronto.

"De aquí a tres meses me verán con otro bikini, pero con un cuerpazo", dijo con picardía.

Con este nuevo video, Samantha demuestra que no tiene miedo de mostrar su realidad, con todo y nervios, bisturí y reguetón de fondo. Y como era de esperarse... las redes se volvieron locas.

Preguntas Frecuentes sobre la Cirugía Estética de Samantha Hernández