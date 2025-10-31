El creador de contenido cubano Ultrack respondió recientemente a varias preguntas de sus seguidores a través de sus historias en Instagram, donde habló con total naturalidad sobre los próximos planes de su pareja, Claudia Artiles, y sobre la relación que mantienen actualmente.

Durante la ronda de preguntas, el influencer se refirió con cariño y respeto a los cambios físicos que muchas mujeres experimentan después de la maternidad, dejando claro que lo más importante para él es el bienestar y la confianza de su pareja.

“A ver, partiendo de que ella me gusta como es. A mí ella me gusta como sea, pero hay que ver con qué se siente bien ella”, expresó Ultrack. “Las mujeres después de tener un niño, el cuerpo les cambia, y a ella le gusta usar ropa ajustada y que le quede bien. Lo importante es que se sienta bien”.

Ultrack recordó que Claudia planea someterse a una cirugía estética, con el objetivo de “retocar algunas cositas”, especialmente el abdomen, para sentirse más cómoda con su imagen y continuar promocionando las prendas que recibe de distintas marcas.

“Ella se va a operar la barriga, se va a retocar algunas cositas para que cuando se ponga ropa se vea bien y le quede bien”, añadió Ultrack. “Yo la apoyo, partiendo de la base de que ella me gusta como es y como sea, porque eso es lo que tiene el amor: que te gusta la persona”.

En cuanto a los rumores de un posible embarazo, Ultrack fue claro y directo: “No está embarazada, que sepamos nosotros”. Según contó, Claudia se ha realizado pruebas de embarazo en los últimos días y todas han resultado negativas.

El creador de contenido explicó que su pareja ha subido algunas libras recientemente, algo que atribuyó al buen momento personal que atraviesa: “Parece que le sienta bien la relación, está tranquila y feliz”.

No obstante, reconoció que Claudia enfrenta un pequeño atraso menstrual después de dejar los anticonceptivos, aunque todo apunta a que se trata de un simple desajuste: “Ella se hizo una prueba de embarazo y dio negativo. Esperamos que sea solamente un atraso porque ella se quiere operar”.

De esta forma, Ultrack quiso aclarar los rumores y reafirmar el apoyo incondicional que siente por su pareja, mostrando una faceta más íntima y comprensiva, alejada de las polémicas.