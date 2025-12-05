¡En plena crisis! Aparece en La Habana un lujoso Mustang GT de 70.000 dólares

Un lujoso Ford Mustang GT blanco descapotable fue visto esta semana recorriendo el Malecón de La Habana, según muestran fotos y videos publicados en TikTok por el usuario @descubriend0cuba.

Las imágenes, tomadas frente al hotel Grand Aston La Habana, muestran el potente vehículo estadounidense con matrícula cubana P277962, un detalle que ha sorprendido a muchos internautas por tratarse de un modelo de alta gama que puede superar los 70.000 dólares en el mercado internacional.

En el video y las fotografías se observa al deportivo posando frente al emblemático malecón, mientras el autor de la publicación añade el texto: “Cumpliendo mis metas”.

El Mustang, símbolo de poder y estatus, destaca en un país donde el salario medio estatal apenas supera los 4.000 pesos cubanos (unos 15 dólares al cambio informal), y donde la mayoría de la población enfrenta graves dificultades para acceder a alimentos, combustible y transporte.

La aparición del coche ha desatado comentarios en redes sociales sobre la desigualdad creciente en Cuba, donde una pequeña élite vinculada al poder o a negocios privados florece mientras la mayoría de los ciudadanos lidia con apagones, inflación y falta de oportunidades.

Aunque no se ha identificado al propietario del vehículo, el episodio refleja la brecha económica cada vez más visible en la isla, donde los autos de lujo contrastan con las calles llenas de almendrones, bicicletas y coches soviéticos de hace más de medio siglo.