¡En plena crisis! Aparece en La Habana un lujoso Mustang GT de 70.000 dólares

Un lujoso Ford Mustang GT blanco descapotable fue visto esta semana recorriendo el Malecón de La Habana, según muestran fotos y videos publicados en TikTok por el usuario @descubriend0cuba.
Las imágenes, tomadas frente al hotel Grand Aston La Habana, muestran el potente vehículo estadounidense con matrícula cubana P277962, un detalle que ha sorprendido a muchos internautas por tratarse de un modelo de alta gama que puede superar los 70.000 dólares en el mercado internacional.
En el video y las fotografías se observa al deportivo posando frente al emblemático malecón, mientras el autor de la publicación añade el texto: “Cumpliendo mis metas”.
El Mustang, símbolo de poder y estatus, destaca en un país donde el salario medio estatal apenas supera los 4.000 pesos cubanos (unos 15 dólares al cambio informal), y donde la mayoría de la población enfrenta graves dificultades para acceder a alimentos, combustible y transporte.
La aparición del coche ha desatado comentarios en redes sociales sobre la desigualdad creciente en Cuba, donde una pequeña élite vinculada al poder o a negocios privados florece mientras la mayoría de los ciudadanos lidia con apagones, inflación y falta de oportunidades.
Aunque no se ha identificado al propietario del vehículo, el episodio refleja la brecha económica cada vez más visible en la isla, donde los autos de lujo contrastan con las calles llenas de almendrones, bicicletas y coches soviéticos de hace más de medio siglo.
Preguntas frecuentes sobre el lujo automotriz en Cuba y su impacto social
¿Qué impacto tiene la presencia de autos de lujo como el Ford Mustang GT en la sociedad cubana?
La presencia de autos de lujo en Cuba exacerba la percepción de desigualdad económica, donde una pequeña élite disfruta de altos niveles de vida mientras la mayoría enfrenta graves dificultades económicas. Este contraste se vuelve más evidente en un país donde el salario medio estatal apenas supera los 4.000 pesos cubanos mensuales.
¿Cómo obtienen los cubanos autos de alta gama como el Ford Mustang GT?
Los autos de alta gama en Cuba suelen ser importados por una élite con conexiones al poder o negocios privados, o enviados desde el extranjero por familiares. La importación de estos vehículos está restringida y es costosa, por lo que su presencia en la isla es un símbolo de estatus y privilegio.
¿Por qué la aparición de vehículos de lujo en Cuba genera tanto debate en las redes sociales?
El debate se debe a la marcada contradicción entre el lujo que representan estos vehículos y la realidad económica de la mayoría de los cubanos. En un país donde la escasez de alimentos, combustible y transporte es una constante, la aparición de autos de lujo acentúa la percepción de desigualdad y privilegio.
¿Cuáles son los desafíos de mantener un auto de lujo en Cuba?
Mantener un auto de lujo en Cuba es complicado debido a la escasez de piezas de repuesto y combustible. La infraestructura vial deteriorada y las limitaciones económicas agravan el desafío, haciendo que la posesión de estos vehículos sea más una cuestión de estatus que de funcionalidad práctica.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.