"¡Disfruta tu 10%!": Seidy La Niña enciende las redes al regalarle un Ferrari a Angelina Castro

La cantante cubana Seidy La Niña provocó un revuelo generalizado tras obsequiarle nada más y nada menos que un Ferrari a la actriz de cine para adultos Angelina Castro, un gesto que rápidamente encendió las redes y colocó el tema entre lo más comentado en Miami.

Según explicó Seidy, el lujoso vehículo es una forma de agradecerle a Castro por haberla motivado a unirse a la plataforma OnlyFans, que al parecer le ha generado bastantes ganancias.

En tono de broma, la artista ha contado en varias ocasiones que Angelina siempre le recordaba “el 10%” que debía darle por haberle enseñado el camino en la plataforma; esta vez, ese símbolo tomó forma de automóvil deportivo.

Las imágenes del momento, en las que ambas aparecen riendo, posando y mostrando la llave del Ferrari, desataron miles de reacciones y comentarios. Mientras algunos seguidores celebran el gesto como un acto de gratitud entre creadoras, otros especulan si se trata de una estrategia de contenido para redes.

Seidy, no obstante, le dijo a sus críticos: “Por favor no critiquen más… Yo me gasté el dinero en el carro porque yo quise hacerle ese regalo y listo. Angelina Castro disfruta tu nave”.

En otro video la cantante cuestionó que muchos internautas celebren gestos similares hacia otras personas como La Fruta en La Casa de Alofoke, pero la critiquen a ella.

Lo más leído hoy:

Lo que sí queda claro es que Angelina está disfrutado al máximo de su nueva nave.