Retenidos por meses: El oscuro embudo que atrapa los autos importados en Cuba

Decenas de cubanos denuncian que sus vehículos importados llevan meses retenidos en puertos como Mariel y en instalaciones de Transimport, sin explicación oficial y expuestos al deterioro por el salitre, la lluvia y el sol.
Los testimonios recogidos por CiberCuba describen un patrón de corrupción, abandono e impunidad que afecta a cientos de familias dentro y fuera de la isla.
“Muchos autos llevan meses a la intemperie, cuando los dueños los recojan estarán oxidados”, asegura uno de los afectados, que lleva más de tres meses esperando.
Otros coinciden en que “los trabajadores del puerto retienen intencionalmente los carros hasta que uno pague por fuera; solo así los liberan”.
La mayoría de los comentarios afirman haber recibido solicitudes de entre 500 y 2,000 dólares para “agilizar” la entrega.
“Si no pagas, no hay carro. Todo funciona así. Tienes que mandar dinero extra para que te pongan adelante”, explica otro cubano que lleva su vehículo retenido desde agosto.
Las consecuencias del retraso son devastadoras. Al recoger los vehículos los encuentran “sin batería, sin neumáticos, con piezas cambiadas, faltantes o golpes”.
Otros denuncian robos de combustible y vandalismo en las áreas portuarias. “Estuve en el puerto y vi todos los carros. Es criminal verlos ahí sin poder entregarlos”, cuenta un testigo.
A la par de la corrupción, se suman el deterioro y la falta de transparencia. “Para cobrar el envío son rápidos; para entregar, un problema”, lamenta una afectada.
En casi todos los casos, los dueños aseguran que las autoridades no responden llamadas ni dan explicaciones, y que las instituciones se culpan mutuamente.
El temor a confiscaciones crece. “El gobierno se va a quedar con muchos de esos carros y darlos a dirigentes”, teme otro denunciante.
Mientras tanto, decenas de autos siguen varados, oxidados y olvidados en los puertos cubanos, convertidos en símbolo de un sistema burocrático y corrupto que devora las esperanzas de quienes soñaron con recuperar su inversión.
Preguntas frecuentes sobre la retención de autos importados en Cuba
¿Por qué los autos importados están retenidos en los puertos de Cuba?
Los autos importados están retenidos debido a un patrón de corrupción y burocracia que afecta a los puertos cubanos, donde se exige dinero extra para agilizar la entrega. Además, las autoridades no proporcionan explicaciones claras sobre los retrasos.
¿Qué denuncian los propietarios de los vehículos retenidos?
Los propietarios denuncian que sus autos están expuestos al deterioro por las condiciones climáticas y que, al ser finalmente entregados, los encuentran con daños como oxidación, falta de piezas y robos de combustible. Además, enfrentan solicitudes de sobornos para acelerar la entrega.
¿Cuál es el impacto de la retención de autos en las familias cubanas?
Las demoras en la entrega de autos importados afectan económicamente a las familias, ya que deben pagar sobornos adicionales y sufren pérdidas por el deterioro y robo de piezas de sus vehículos. Esto representa una carga adicional en un contexto de crisis económica en la isla.
