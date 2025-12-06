La Corte Suprema evaluará si la orden de Trump contra la ciudadanía por nacimiento es constitucional

La Corte Suprema evaluará si la orden de Trump contra la ciudadanía por nacimiento es constitucional.

Viernes, 5 Diciembre, 2025 - 18:17

Donald Trump © Flickr
Donald Trump Foto © Flickr

Vídeos relacionados:

La Corte Suprema de Estados Unidos anunció este viernes que revisará la constitucionalidad de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que busca limitar la ciudadanía por nacimiento, un principio consagrado en la 14ª Enmienda desde 1868.

COMENTAR

Archivado en:

Donald Trump
Internacionales
Estados Unidos
Politica migratoria de Trump
Administración Trump
Ciudadanía estadounidense
Justicia Americana
Noticias en 2025
Noticias en Diciembre del 2025
Noticias del Viernes, 05 de Diciembre del 2025

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí

Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí

¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+1 786 3965 689

Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

Siguiente artículo:

No hay más noticias que mostrar, visitar Portada