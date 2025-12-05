Estados Unidos confirma que ampliará el veto migratorio a 30 países

Viajeros en el Aeropuerto de Miami (Imagen de referencia)

Estados Unidos ampliará la lista de países sujetos a prohibiciones de viaje y restricciones de entrada, una decisión que podría elevar el número total a más de 30 naciones, según confirmó este jueves la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en declaraciones a Fox News.

Durante una entrevista, Noem fue consultada sobre si la administración del presidente Donald Trump planeaba aumentar la lista de veto migratorio a 32 países.

Aunque evitó dar una cifra exacta, sí confirmó que la ampliación será significativa. "No voy a ser específica en el número, pero son más de 30, y el presidente continúa evaluando países", señaló.

La secretaria justificó la política con un enfoque centrado en la falta de estabilidad institucional en ciertas regiones.

"Si no tienen un gobierno estable allí, si no tienen un país que pueda sostenerse y decirnos quiénes son esas personas y ayudarnos a investigarlas, ¿por qué deberíamos permitir que gente de ese país venga a Estados Unidos?", expresó.

Noem no especificó qué naciones serían añadidas.

Las limitaciones afectan tanto a inmigrantes como a no inmigrantes, incluyendo turistas, estudiantes y viajeros de negocios.

La medida se produce en un contexto de creciente tensión política y tras meses de evaluaciones internas.

En junio, Trump firmó una proclamación que prohíbe la entrada a ciudadanos de 12 países y establece restricciones parciales para otros siete, argumentando razones de seguridad nacional ante amenazas de "terroristas extranjeros".

Reuters había reportado anteriormente que la administración evaluaba prohibir el ingreso a ciudadanos de 36 países adicionales, según un cable interno del Departamento de Estado, lo que ya anticipaba una expansión considerable de la política.

Un giro tras el tiroteo en Washington D.C.

El impulso renovado a las restricciones migratorias llega después del tiroteo en el que dos miembros de la Guardia Nacional fueron atacados en Washington D.C., un hecho que ha tenido un fuerte impacto político. Uno de los militares murió.

El responsable fue un ciudadano afgano que ingresó a Estados Unidos en 2021 a través de un programa de reasentamiento. Funcionarios de la administración Trump han cuestionado desde entonces la rigurosidad de los procesos de verificación aplicados a ese caso.

Días después del ataque, Trump prometió "pausar permanentemente" la migración desde todos los países del tercer mundo, sin identificar a cuáles se refería, una declaración que marcó el tono de las nuevas decisiones.

Antecedentes: una medida que se venía gestando

La ampliación del veto migratorio ya estaba siendo considerada por la administración y había sido fuertemente impulsada por Noem. En mensajes publicados en su cuenta de X, la secretaria defendió una prohibición más amplia y usó un lenguaje especialmente duro.

"Recomiendo la prohibición total de viajes a todos los países que han estado inundando nuestra nación con asesinos, sanguijuelas y adictos a los derechos", afirmó.

En otra publicación, añadió: "Nuestros antepasados construyeron esta nación con sangre, sudor y un amor inquebrantable por la libertad, no para que invasores extranjeros masacren a nuestros héroes… NO LOS QUEREMOS. NI A UNO".

Una lista que ya incluye a 19 países

Actualmente, Estados Unidos mantiene restricciones totales o parciales para ciudadanos de 19 países bajo la proclamación presidencial 10949, emitida el 4 de junio de 2025.

Las restricciones totales afectan a 12 países: Afganistán, Birmania (Myanmar), Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.

Otros siete países -Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela- enfrentan limitaciones parciales. En estos casos, algunas exenciones aplican para viajeros con doble nacionalidad o con visados diplomáticos específicos, como los A-1 o G-4.

Washington argumenta que estas restricciones se basan en problemas de seguridad, falta de cooperación gubernamental y dificultades para verificar la identidad de los viajeros.

En el caso de Cuba, justifica la medida por su designación como "estado patrocinador del terrorismo" y por la negativa del gobierno cubano a colaborar en procesos de repatriación.

Venezuela, en cambio, es señalada por no contar con una autoridad central capaz de emitir documentos civiles confiables.

Suspensión de solicitudes y revisión de casos

A la par de la posible ampliación del veto, se han introducido medidas inmediatas.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) suspendió todas las solicitudes de inmigración provenientes de los 19 países actualmente restringidos y ordenó reexaminar las tarjetas de residencia ya emitidas a ciudadanos de esas naciones.

El director del USCIS, Joe Edlow, anunció una actualización de criterios que permitirá considerar ciertos factores nacionales como elementos "negativos significativos" en futuros análisis.

"Pausaremos todas las decisiones de asilo hasta que podamos garantizar que cada extranjero sea investigado y examinado al máximo grado posible", afirmó.

El Departamento de Seguridad Nacional también confirmó que evalúa todos los casos de asilo aprobados bajo el gobierno de Joe Biden, en un esfuerzo por endurecer aún más los filtros del sistema.

Un enfoque más agresivo

Trump ha manifestado abiertamente su intención de frenar drásticamente la inmigración desde países que considera riesgosos, y Noem ha respaldado una línea igualmente dura.

La ausencia de una lista definitiva mantiene en incertidumbre a millones de personas que podrían ver impedida su entrada a Estados Unidos, ya sea para turismo, reunificación familiar o solicitudes de asilo.

Una medida con impacto global

De aprobarse, la ampliación del veto migratorio equivaldría a una de las restricciones más abarcadoras de la historia reciente del país.

Organizaciones de derechos humanos y comunidades migrantes han expresado preocupación por el alcance de la política, que podría tener profundas implicaciones humanitarias y diplomáticas.

Lo que comenzó como una reacción a un incidente violento podría transformarse en un cambio de gran escala en la política migratoria estadounidense, con efectos que se sentirán mucho más allá de sus fronteras.