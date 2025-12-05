Testimonio de una cubana en EE.UU. a la que le cancelaron su ceremonia de ciudadanía en el último momento

Una cubana quedó a horas de jurar la ciudadanía estadounidense cuando recibió la notificación de cancelación.

A solo tres horas de cumplir uno de los sueños más esperados por tantos inmigrantes, convertirse en ciudadana estadounidense, una cubana recibió una llamada que le cambió el día. Su ceremonia de naturalización había sido cancelada de inmediato, sin mediar explicación y sin una nueva fecha.

“Es tremendo vivir así, con miedo”, dijo Anyi Cabrales al noticiero Telemundo, todavía con el susto y la incertidumbre. El aviso llegó por correo electrónico y luego por teléfono, cuando un oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) le informó que el juramento, programado para ese mismo día, quedaba sin efecto.

Ninguna razón ni orientación, solo el silencio de un sistema paralizado para quienes provienen de los 19 países incluidos en la nueva lista de “alto riesgo”, entre ellos Cuba y Venezuela.

La historia de esta cubana refleja el momento migratorio más tenso que atraviesa Estados Unidos bajo el actual gobierno de Donald Trump. Aunque ya había aprobado su examen, entregado todos los documentos y cumplido con cada paso requerido, su futuro quedó detenido por las medidas que la actual administración implementó el 2 de diciembre, cuando ordenó suspender todos los procesos migratorios, incluidas residencias, asilos y naturalizaciones, de ciudadanos de esos 19 países.

El sueño frenado a la puerta del salón de juramento

Miles de inmigrantes en situaciones similares han visto cómo entrevistas y ceremonias son canceladas “de un día para otro”, incluso a minutos de iniciarse, según reportes de ABC News y The New York Times.

La pausa nacional forma parte del memorando PM-602-0192 del USCIS, que ordena detener todas las adjudicaciones migratorias para ciudadanos de países incluidos en la Proclamación Presidencial 10949, conocida como el nuevo travel ban. Entre las medidas, se revisan incluso Green Cards ya aprobadas y se bloquean decisiones pendientes hasta nuevo aviso.

Abogados de inmigración consultados por medios estadounidenses advierten que esta suspensión podría prolongarse “semanas o meses”, y recomiendan a los afectados mantener sus documentos al día y esperar una notificación oficial. Muchos temen, sin embargo, que la demora abra la puerta a arrestos o revisiones inesperadas.