Luchador Yasmani Acosta agradece Premio Nacional del Deporte en Chile con hermoso gesto

El luchador cubano Yasmani Acosta recibió el jueves pasado el Premio Nacional del Deporte 2024 en Chile, gesto al que correspondió donando su medalla olímpica al Estado chileno.

Acosta, subcampeón olímpico en París 2024, recibió el galardón de manos del presidente Gabriel Boric en una ceremonia en el Palacio de la Moneda.

“Hoy recibí el Premio Nacional del Deporte, estoy muy feliz y agradecido por este premio, pero lo más importante para mí fue dejar mi medalla olímpica en La Moneda, la casa de todos los chilenos. Me emocioné, lloré y volví a recordar cada sacrificio, cada caída y cada sueño que alguna vez parecía imposible”, dijo el cubano.

“Gracias a todos mis entrenadores y formadores desde mi infancia hasta hoy. Gracias a mi familia, a mis amigos y a cada persona que de una u otra forma estuvo siempre apoyándome. Esta medalla ya no es solo mía. Quiero que quede como símbolo de inspiración, como un mensaje de que sí se puede, para esta y para las futuras generaciones”, continúo.

“Gracias, Chile. Ya no es solo mía. Es de Chile”, agregó Acosta, que acaparó titulares en 2024 por la final olímpica frente a su compatriota y amigo Mijaín López.

El presidente Boric, por su parte, le comunicó al cubano nacionalizado que “para nosotros es un orgullo que seas chileno”.

En mayo pasado se había anunciado el galardón para Acosta que reconocía “no sólo por su medalla de Plata en Paris 2024, sino que también por su historia y trayectoria en el deporte nacional”.

El migrante cubano, que escapó de una delegación cubana en Chile en 2015, dijo sentirse “profundamente agradecido” por el premio y experimentar “uno de los momentos más emocionantes y significativos de mi vida”.

“Sé que no nací en Chile, pero aquí encontré un hogar, una familia y una bandera que he defendido con orgullo. He leído algunos comentarios negativos… y aunque son los menos, duelen, porque intentan borrar con palabras lo que se ha construido con años de sacrificio, esfuerzo y disciplina”, escribió el cubano en un post de Facebook en mayo.

Acosta protagonizó uno de los momentos más icónicos de los pasado Juegos Olímpicos, tras enfrentarse en una final histórica de los 130 kilogramos del estilo greco de París 2024 a su compatriota e ídolo Mijaín López, finalmente pentacampeón olímpico.

El Premio Nacional del Deporte incluye una retribución en metálico de 245 unidades tributarias mensuales (UTM), unos 16,818,760 pesos chilenos (unos 18 mil dólares).

Ya tras el subcampeonato olímpico, el gobierno chileno otorgó a Acosta un premio de 600 UTM, equivalente a más de 39 millones de pesos chilenos, aproximadamente 43,000 dólares.

Yasmani Acosta (Matanzas, 1987), subcampeón en lucha grecorromana en los Juegos Olímpicos de París, en 2015 tomó la decisión de escapar de la delegación cubana con la que asistió a los Panamericanos de Chile.

El cubano tuvo el apoyo del luchador chileno Andrés Ayub, con quien mantiene una buena amistad hasta la actualidad.

El éxito de Acosta no solo celebra una victoria personal, sino que también resalta las diferencias en el apoyo estatal a los deportistas entre Chile y Cuba, subrayando la importancia del reconocimiento y la recompensa justa por el esfuerzo y la dedicación en el deporte de alto rendimiento.