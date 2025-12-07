Dos de los niños del caso de maltrato en Cienfuegos fueron hospitalizados con fiebre alta

Dos de los tres niños implicados en el caso de presunto maltrato infantil que conmocionó a Cienfuegos fueron hospitalizados con fiebre alta, según informó el perfil oficialista Las Cosas de Fernanda, que ha difundido varias actualizaciones sobre el caso.

Los menores permanecen ingresados en el hospital pediátrico de la provincia, en la sala respiratoria, bajo vigilancia médica y acompañados por personal especializado, informó el perfil vocero del régimen en su perfil de Facebook.

Captura Facebook / Las Cosas de Fernanda

Uno de los niños, de tres años, presentó fiebre alta durante su estancia en un centro educativo temporal donde había sido trasladado junto a sus hermanos tras la intervención de las autoridades.

Poco después, el segundo niño, de cinco años, desarrolló síntomas similares y también fue remitido al hospital. Ambos se encuentran estables y reciben atención médica constante.

El tercer menor continúa bajo cuidado institucional en un centro docente, con seguimiento permanente de trabajadores sociales.

Lo más leído hoy:

La comisión interdisciplinaria encargada del caso decidió mantener la custodia estatal hasta esclarecer completamente las circunstancias del maltrato y descartar cualquier riesgo para los niños antes de entregarlos a familiares.

En una publicación anterior, Las Cosas de Fernanda aseguró que la madre de los menores, identificada como Marlenis Cosme Nodal, se encuentra detenida mientras avanza la investigación.

Captura Facebook / Las Cosas de Fernanda

Según la versión oficial, las autoridades del Ministerio del Interior, la Fiscalía, el Departamento de Menores y la Federación de Mujeres Cubanas actuaron “con celeridad y responsabilidad” tras recibir la denuncia inicial.

El perfil, que funciona como canal de propaganda local, enfatizó el papel del Estado en la “protección de la infancia” y recalcó que “la Revolución cubana siempre ha colocado a los niños en el centro de sus políticas sociales”.

En el mismo texto, el medio responsabilizó a vecinos del área por su supuesta “actitud cómplice” al no denunciar antes el caso, y aseguró que la madre podría enfrentar sanciones penales si se confirma la intención en las lesiones sufridas por los menores.

La denuncia pública surgió cuando una vecina grabó al niño más pequeño, de unos dos años, quien le contó entre sollozos que su madre lo había quemado con café.

El video, ampliamente compartido en redes sociales, mostró las ampollas en la espalda del menor y desató una ola de indignación nacional. Otro vecino aseguró que los tres niños habían sido quemados con agua caliente.

Solo después de la viralización del material, las instituciones oficiales intervinieron en el caso. Las Cosas de Fernanda afirmó que la Policía, la Fiscalía, el Ministerio de Trabajo, la FMC, el Gobierno y el Partido comunista en la provincia actuaron coordinadamente para proteger a los menores y trasladarlos a atención médica.

El medio oficialista insistió en que “la protección de la infancia es un deber del Estado y de toda la sociedad”, en un tono que buscó mostrar la respuesta del régimen como ejemplar.

Sin embargo, la narrativa oficial contrasta con la realidad descrita por testigos, que aseguran que las autoridades locales solo respondieron después de que el video se viralizara.

En redes, usuarios cuestionaron el uso político del caso, recordando que la reacción estatal llegó tarde y que sin la denuncia ciudadana, los menores seguirían desprotegidos.

Las versiones divulgadas por Las Cosas de Fernanda destacan que los tres niños fueron inicialmente atendidos por médicos especialistas en quemaduras y que uno de ellos presentaba lesiones “significativas, aunque no de gravedad”.

Los informes oficiales evitan detallar el grado de las heridas ni el estado psicológico de los menores, mientras la investigación penal continúa.

La abuela materna de los niños, residente en el municipio de Cruces, ha sido contactada para asumir su cuidado, aunque la comisión que supervisa el caso determinó que no se concretará ninguna entrega hasta que concluya el proceso legal.

Según la Fiscalía, el procedimiento se realiza “en estricto apego a la ley”.

El caso de los tres niños de Cienfuegos ha reavivado el debate sobre la ineficiencia del sistema de protección infantil en Cuba, donde la intervención institucional suele llegar tarde y las denuncias ciudadanas son las únicas que logran activar respuestas.

Mientras los menores se recuperan bajo custodia estatal, el régimen intenta controlar el relato y presentar su actuación como una muestra de “solidaridad revolucionaria”, pese a que el horror solo salió a la luz gracias al valor de una vecina con un teléfono móvil.