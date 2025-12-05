Investigan presunto caso de maltrato infantil en Cienfuegos

Autoridades en Cienfuegos investigan un presunto caso de maltrato infantil que ha generado gran preocupación en redes sociales y entre los vecinos del Consejo Popular San Lázaro, donde residen los menores presuntamente afectados.

El caso fue inicialmente denunciado a través de plataformas digitales, luego de que un niño de aproximadamente dos años dijera a una vecina que su mamá lo quemó con café y le mostrara la espalda llena de ampollas.

En otro video que circula en redes, otro vecino asegura que la mujer quemó a los tres niños con agua caliente.

La mujer que grabó el hecho lo posteó en redes, lo cual permitió alertar sobre una posible situación de maltrato físico y negligencia hacia tres niños, presuntamente por parte de su madre, identificada como Marlenis Cosme Nodal.

De acuerdo con la publicación original del perfil oficialista Las Cosas de Fernanda, el reporte fue trasladado inmediatamente a las autoridades competentes, que ya se encuentran actuando en el terreno.

Según esa fuente, fuerzas policiales, la Fiscalía, el Departamento de Menores del Ministerio del Interior, la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social trabajan de manera conjunta para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad de los menores.

El caso ha reabierto el debate sobre la responsabilidad ciudadana y el uso ético de las redes sociales en la denuncia de situaciones de abuso.

Si bien las plataformas digitales pueden servir para visibilizar problemas sociales, los expertos advierten que la exposición pública de menores puede agravar los riesgos y generar consecuencias irreparables.

Hasta el momento, no se han revelado los resultados de la investigación ni el estado de los menores, pero las autoridades aseguran que se encuentran bajo supervisión y protección temporal.

Este caso vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de fortalecer la educación familiar, la vigilancia comunitaria y las políticas de protección a la infancia en Cuba, un país donde los servicios sociales y mecanismos de respuesta han mostrado graves carencias en los últimos años.