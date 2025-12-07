Desarrollador cubano crea un GTA inspirado en Cuba: “Una locura para ir robando almendrones”

Un joven desarrollador cubano ha sorprendido a miles en redes sociales al presentar su propio videojuego inspirado en la saga Grand Theft Auto (GTA), pero ambientado en Cuba, con almendrones, chivichanas, balsas y misiones callejeras al más puro estilo criollo.

El creador, conocido en Instagram como @te_hago_un_juego, explicó que desde pequeño soñaba con ver un GTA ambientado en su isla, y al no existir, decidió hacerlo él mismo.

“Es una tremenda locura para ir robando almendrones, aviones de fumigación, tirarse en balsa al mar, montar chivichana, empinar papalotes, traficar carne de res, hacer misiones de colgar carteles de ‘Abajo Fidel’ y todo eso. Desde chama siempre soñé con un GTA en Cuba y ahora lo hice”, contó en su video, que ya acumula miles de reproducciones y comentarios.

El proyecto muestra una recreación caricaturesca y crítica de la vida en Cuba, donde los jugadores pueden interactuar con elementos icónicos del paisaje urbano cubano, como autos antiguos, barrios deteriorados y hasta playas para escapar “en balsa”.

Usuarios en redes sociales han celebrado la iniciativa, destacando el ingenio del joven y el reflejo satírico de la realidad cubana en su obra. Mientras tanto, el desarrollador promete seguir mostrando avances del videojuego. ¿Te atreverías a probar este GTA cubano?