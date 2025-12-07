“Qué dolor tan grande”: Cubana se emociona al oler el regalo que recibió de su mamá en Cuba

Una joven cubana, identificada en TikTok como @ariatna.moreno, conmovió a cientos de usuarios en redes sociales tras compartir un video en el que rompe en llanto al abrir un paquete enviado por su madre desde Cuba, con motivo de su cumpleaños.

En las imágenes, la joven sostiene un vestido y unas zapatillas blancas que su madre le hizo llegar desde la isla. Al ver y oler el vestido, no logra contener las lágrimas, expresando entre sollozos cuánto extraña a su madre.

“Me estuvo llegando regalo de mi madre desde Cuba por mi cumpleaños. Qué dolor tan grande, como te extraño, mi vieja hermosa”, escribió junto al video, que rápidamente se volvió viral por la carga emocional y la nostalgia que refleja la separación familiar que viven muchos cubanos.

El breve clip refleja la realidad de miles de familias cubanas divididas por la migración, donde los gestos más simples, como un regalo o una prenda con olor a casa, se convierten en poderosos símbolos del amor y la distancia.

En la actualidad, los altos costos y las dificultades logísticas para enviar paquetes desde Cuba hacen que estos gestos sean aún más significativos.

Para muchos emigrados, recibir algo de la isla —especialmente de sus padres o abuelos— se convierte en un acto cargado de emociones y recuerdos.

La publicación generó una ola de comentarios de otros cubanos que se sintieron identificados con la historia. Entre los mensajes más destacados se leyeron:

“Eso ya no se ve, que la familia en Cuba manden a uno en vez de uno mandar siempre, así que eres afortunada”, “La distancia duele demasiado. Ayyy, qué dolor”, “Yo mando a pedir ropa de mi hijo sin lavar para olerlo” o “Mi mamá me mandó un suéter de ella y lo primero que hice fue olerlo. Es el que más me pongo.”