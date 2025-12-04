Esto es lo que hace ICE con tus pertenencias cuando te detienen en EE.UU., según una cubana deportada

Una cubana deportada de Estados Unidos compartió en redes sociales su experiencia sobre lo que ocurre con las pertenencias personales cuando una persona es detenida por las autoridades migratorias estadounidenses (ICE).

En un video publicado en su cuenta de TikTok (@aleagaastry0), la mujer explicó que, al ser detenidos, los agentes de inmigración confiscan todas las pertenencias personales, incluyendo ropa, zapatos, joyas y teléfonos móviles.

“Una vez detenido, ellos te van a quitar todo, todo, todo: prendas, ropa, zapatos, teléfono… todo esto te lo van a guardar, y el día que usted sea liberado, se lo van a entregar”, relató.

Sin embargo, advirtió que en algunos casos se han reportado pérdidas de objetos personales, por lo que recomendó no acudir a citas con inmigración portando artículos de valor.

“He visto muchos casos en que se le han perdido las cosas. Si pasa, claro. Traten de no llevar prendas caras ni cosas valiosas”, aconsejó la cubana.

La mujer, quien fue deportada a Cuba recientemente, aseguró que en su caso todas sus pertenencias le fueron devueltas en buen estado, incluyendo su pasaporte.

“Yo que fui deportada, llegando a Cuba me entregaron el pasaporte intacto. No tenía absolutamente nada. Solo tenía la visa con la que me fui a Nicaragua”, explicó.

También aclaró que durante la detención los inmigrantes no tienen acceso a sus teléfonos ni a ninguna de sus pertenencias personales hasta el momento en que son liberados.

“Si estás en un centro de detención, tu teléfono no te lo van a dar en ningún momento, ni la ropa ni las prendas, a menos que vayas a ser liberado”, añadió.

El testimonio de la cubana se suma a las numerosas historias compartidas por migrantes detenidos por ICE, quienes denuncian pérdidas de objetos personales o retrasos en la devolución de documentos y pertenencias al momento de ser deportados o liberados.