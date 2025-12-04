Esto es lo que hace ICE con tus pertenencias cuando te detienen en EE.UU., según una cubana deportada

Una cubana deportada de Estados Unidos compartió en redes sociales su experiencia sobre lo que ocurre con las pertenencias personales cuando una persona es detenida por las autoridades migratorias estadounidenses (ICE).
En un video publicado en su cuenta de TikTok (@aleagaastry0), la mujer explicó que, al ser detenidos, los agentes de inmigración confiscan todas las pertenencias personales, incluyendo ropa, zapatos, joyas y teléfonos móviles.
“Una vez detenido, ellos te van a quitar todo, todo, todo: prendas, ropa, zapatos, teléfono… todo esto te lo van a guardar, y el día que usted sea liberado, se lo van a entregar”, relató.
Sin embargo, advirtió que en algunos casos se han reportado pérdidas de objetos personales, por lo que recomendó no acudir a citas con inmigración portando artículos de valor.
“He visto muchos casos en que se le han perdido las cosas. Si pasa, claro. Traten de no llevar prendas caras ni cosas valiosas”, aconsejó la cubana.
La mujer, quien fue deportada a Cuba recientemente, aseguró que en su caso todas sus pertenencias le fueron devueltas en buen estado, incluyendo su pasaporte.
“Yo que fui deportada, llegando a Cuba me entregaron el pasaporte intacto. No tenía absolutamente nada. Solo tenía la visa con la que me fui a Nicaragua”, explicó.
También aclaró que durante la detención los inmigrantes no tienen acceso a sus teléfonos ni a ninguna de sus pertenencias personales hasta el momento en que son liberados.
“Si estás en un centro de detención, tu teléfono no te lo van a dar en ningún momento, ni la ropa ni las prendas, a menos que vayas a ser liberado”, añadió.
El testimonio de la cubana se suma a las numerosas historias compartidas por migrantes detenidos por ICE, quienes denuncian pérdidas de objetos personales o retrasos en la devolución de documentos y pertenencias al momento de ser deportados o liberados.
Preguntas frecuentes sobre detenciones de inmigrantes por ICE en EE.UU.
¿Qué ocurre con las pertenencias personales al ser detenido por ICE?
Cuando una persona es detenida por ICE, todas sus pertenencias personales, como ropa, joyas y teléfonos móviles, son confiscadas y guardadas hasta el momento de su liberación. Sin embargo, se han reportado casos de pérdidas de objetos personales durante este proceso, por lo que se recomienda no llevar artículos de valor a las citas con inmigración.
¿Se devuelven las pertenencias al ser deportado o liberado de un centro de detención?
Las pertenencias suelen ser devueltas en el momento de la liberación o deportación, aunque se han documentado casos de retrasos o pérdidas. Es importante asegurarse de tener un inventario de los objetos al ser detenidos y verificar su devolución completa al salir del centro de detención.
¿Qué medidas de prevención pueden tomarse para evitar la pérdida de pertenencias durante la detención por ICE?
Para minimizar el riesgo de pérdidas, se aconseja no llevar pertenencias de alto valor a las citas con inmigración y mantener un registro detallado de todos los objetos personales al momento de la detención. Además, es recomendable solicitar un comprobante de las pertenencias almacenadas por ICE.
¿Qué opciones tienen los detenidos por ICE para recuperar sus documentos perdidos durante el traslado entre centros de detención?
En caso de pérdida de documentos durante el traslado, se puede solicitar el FOIA (Freedom of Information Act) para obtener copias de los documentos. Además, es útil comunicarse directamente con ICE para solicitar la devolución de los objetos perdidos.
¿Es común que ICE extravíe pertenencias durante los traslados entre centros de detención?
Existen múltiples denuncias de pérdidas de pertenencias durante traslados entre centros de detención de ICE, lo que ha generado preocupación entre los detenidos y sus familias. Estos incidentes son comunes y reflejan problemas en el manejo y seguimiento de las pertenencias personales.
