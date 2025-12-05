Cubana narra la dura experiencia de visitar a su hermana detenida por ICE: “Habían niños, es muy triste ver todo”

Una cubana residente en Estados Unidos compartió en TikTok la emotiva experiencia de visitar a su hermana, detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), después de tres meses sin poder abrazarla.
En el video, publicado por la usuaria @mamasinlimites1, la mujer relata entre lágrimas que aunque ya había podido verla en otras ocasiones, siempre había sido “detrás de un vidrio”, sin poder tocarla.
“No podía darle ese abrazo que las dos necesitábamos”, contó visiblemente afectada.
La cubana explicó que su hermana ha sido trasladada tres veces de centro de detención, lo que ha supuesto una montaña rusa emocional para toda la familia.
“Cada cambio es desgastante, más sabiendo que uno no tiene el control dentro de esto”, expresó.
Pese a que el centro donde se encuentra su hermana está a casi tres horas de su casa, la mujer asegura que no le importó conducir esa distancia con tal de poder verla. Sin embargo, al llegar se encontró con un obstáculo inesperado:
“No saqué las reglas del centro antes de ir y me encontré con la sorpresa de que no se puede entrar en sandalias. Tuve que cambiarme en el carro”, explicó.
Lo que más la impactó, confesó, fue ver que se trataba de un centro familiar donde había muchos niños.
“Es muy triste ver todo lo que está pasando”, lamentó.
A pesar de la tristeza, la cubana aseguró que el día tuvo un “regalo”: pudo abrazar y tocar a su hermana después de tanto tiempo separadas.
“Ese abrazo nos recargó el alma. Solo quiero mandar fuerza y un abrazo a todas las personas que están pasando por lo mismo. Esto también pasará”, concluyó.
El testimonio ha conmovido a cientos de usuarios en redes sociales, que expresaron su solidaridad y pidieron empatía hacia las familias que viven la dura realidad de la detención migratoria en Estados Unidos.
Preguntas frecuentes sobre la detención de inmigrantes cubanos por ICE
¿Cómo afecta la detención de inmigrantes cubanos por ICE a las familias?
Las detenciones por ICE generan una profunda angustia en las familias debido a las separaciones forzosas y la falta de información sobre el paradero de los detenidos. La incertidumbre y la lejanía afectan emocionalmente a los familiares, quienes a menudo desconocen cuándo volverán a reunirse. Estas situaciones se agravan cuando las detenciones ocurren sin justificación clara, incluso en casos donde los detenidos tienen permisos de residencia o están en proceso de regularización.
¿Qué es el estatus I-220A y cómo impacta a los inmigrantes cubanos?
El I-220A es un estatus de supervisión que permite a los inmigrantes permanecer en Estados Unidos mientras sus casos migratorios están en proceso. No otorga beneficios migratorios ni permite salir del país, lo que deja a los inmigrantes en una situación legal precaria. Este estatus genera incertidumbre y dificulta la reunificación familiar, ya que quienes lo poseen deben esperar largos períodos sin poder viajar a su país de origen.
¿Por qué las detenciones de ICE son vistas como injustas por muchos cubanos?
Las detenciones de ICE son percibidas como injustas porque a menudo ocurren sin previo aviso ni explicación clara, incluso para personas con documentación en regla o en proceso de regularización. Estas acciones generan desconfianza y miedo entre los inmigrantes, quienes temen ser detenidos en cualquier momento, lo que complica aún más su integración y estabilidad en Estados Unidos.
¿Qué medidas pueden tomar los inmigrantes cubanos para protegerse de las detenciones de ICE?
Para protegerse de las detenciones de ICE, los inmigrantes cubanos deben estar informados sobre sus derechos, llevar siempre consigo documentación legal y, si es posible, contar con el asesoramiento de un abogado especializado en inmigración. Es importante que los inmigrantes se mantengan actualizados sobre cualquier cambio en las políticas migratorias y participen en redes de apoyo comunitario que puedan brindar asistencia en caso de una detención.
