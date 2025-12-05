Cubana narra la dura experiencia de visitar a su hermana detenida por ICE: “Habían niños, es muy triste ver todo”

Una cubana residente en Estados Unidos compartió en TikTok la emotiva experiencia de visitar a su hermana, detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), después de tres meses sin poder abrazarla.

En el video, publicado por la usuaria @mamasinlimites1, la mujer relata entre lágrimas que aunque ya había podido verla en otras ocasiones, siempre había sido “detrás de un vidrio”, sin poder tocarla.

“No podía darle ese abrazo que las dos necesitábamos”, contó visiblemente afectada.

La cubana explicó que su hermana ha sido trasladada tres veces de centro de detención, lo que ha supuesto una montaña rusa emocional para toda la familia.

“Cada cambio es desgastante, más sabiendo que uno no tiene el control dentro de esto”, expresó.

Pese a que el centro donde se encuentra su hermana está a casi tres horas de su casa, la mujer asegura que no le importó conducir esa distancia con tal de poder verla. Sin embargo, al llegar se encontró con un obstáculo inesperado:

Lo más leído hoy:

“No saqué las reglas del centro antes de ir y me encontré con la sorpresa de que no se puede entrar en sandalias. Tuve que cambiarme en el carro”, explicó.

Lo que más la impactó, confesó, fue ver que se trataba de un centro familiar donde había muchos niños.

“Es muy triste ver todo lo que está pasando”, lamentó.

A pesar de la tristeza, la cubana aseguró que el día tuvo un “regalo”: pudo abrazar y tocar a su hermana después de tanto tiempo separadas.

“Ese abrazo nos recargó el alma. Solo quiero mandar fuerza y un abrazo a todas las personas que están pasando por lo mismo. Esto también pasará”, concluyó.

El testimonio ha conmovido a cientos de usuarios en redes sociales, que expresaron su solidaridad y pidieron empatía hacia las familias que viven la dura realidad de la detención migratoria en Estados Unidos.