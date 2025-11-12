César Prieto cierra su participación en LIDOM y se enfoca en ganarse un puesto en los Cardinals

Vídeos relacionados:
El infielder cubano César Prieto (26 años) culminó su participación en la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (LIDOM) con los Leones del Escogido, tras una intensa temporada que lo consolidó como uno de los talentos más consistentes entre los peloteros cubanos en el sistema de MLB.
De acuerdo con el periodista Francys Romero en la red social Facebook, Prieto bateó .256 de promedio en 14 juegos con el conjunto dominicano, conectando 10 hits en 39 turnos al bate.
Su paso por la liga invernal caribeña fue breve, pero formó parte de su preparación de cara a la próxima campaña con los Cardinals de San Luis, donde buscará asegurar un puesto en el roster del Opening Day de 2026.
La temporada 2025 fue especialmente larga y exigente para el villaclareño, quien bateó .300 en Triple-A, con 138 hits antes de lograr su ascenso a las Grandes Ligas. Su desempeño constante en ligas menores y su debut con los Cardinals confirman su progresión dentro de la organización.
Ahora, Prieto se enfocará en un período de entrenamiento intenso durante la offseason, con la mirada puesta en consolidarse como uno de los peloteros cubanos activos en MLB y en abrir la próxima campaña como parte del equipo grande de San Luis.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.